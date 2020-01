Era sa se ia la bataie! Mourinho a inceput sa urle dupa ce un jucator l-a confruntat inaintea meciului! Dezvaluiri de ULTIMA ORA

Mourinho nu e cel mai popular om din vestiarul lui Tottenham.

Portughezul n-a produs impactul pe care si l-au dorit sefii clubului in momentul numirii sale. Mourinho a continuat suferinta lui Tottenham. Lovit si de accidentari, 'The Special One' n-a putut decat sa asiste fara prea multe solutii la mediocritatea unui sezon pe care Spurs il vrea uitat.

Daily Mail dezvaluie un episod necunoscut petrecut inaintea meciului cu Watford. Mourinho l-a lasat in afara lotului pe Danny Rose, motivand ca acesta are probleme cu spatele. Jucatorul s-a infuriat si i-a cerut explicatii. N-a facut-o pe un ton care sa-i convina lui Mourinho. Sursele ziarului spun ca Rose si Mourinho au tipat unul la celalalt si ca in aer plutea o 'tensiune care se putea simti destul de usor'.

Jucatorii s-au impartit in doua. Unii i-au luat partea lui Rose, in timp ce altii i-au spus ca trebuia sa aleaga alta forma de dialog cu Mourinho. Antrenorul l-a bagat ieri in sedinta pe Rose, fara a-l sanctiona disciplinar. Portughezul a vrut ca situatia sa revina cat mai repede la normal si i-a promis fundasului ca va avea in continuare sanse.

Rose a vorbit in mai multe randuri despre dorinta de a o parasi pe Spurs. In vara, de el s-au interesat inclusiv gigantii PSG si Juventus. Rose a fost titular intr-un singur meci din Premier League dupa ce Mourinho a preluat echipa, pe 20 noiembrie: infrangerea cu 1-0 in fata lui Liverpool.