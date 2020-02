O lume NEBUNA, NEBUNA de tot! Un fan a fost OMORAT in bataie inaintea meciului! Ar fi adus un SICRU pentru rivali, iar acestia n-au suportat umilinta! Atentie, detalii cutremuratoare

Meciul dintre Villa Mitre si Olimpo din liga a 3-a argentiniana a fost marcat de violente.

N-a fost derby doar pe teren, ci si in afara arenei. Un suporter de-al lui Olimpo a fost asasinat inaintea partidei, pe strazile din apropierea stadionului El Fortin. Chiar daca stiau ca nu vor fi lasati sa intre la meci, fanii oaspetilor au venit la stadion. Suporterul ucis a adus cu el un sicriu pe care a scris numele rivalei. In acest moment, nu se cunosc circumstantele exacte ale producerii tragediei. Presa din Argentina scrie ca fanul a fost lasat intr-o balta de sange si ca n-a mai putut fi salvat, in ciuda interventiei medicilor.

Villa Mitre a castigat cu 2-0 derby-ul cu Olimpo si e pe 2, la 3 puncte de liderul seriei. Olimpo e pe 15, ultima pozitie, cu 15 puncte in 17 etape.