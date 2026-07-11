Patronul de la FCSB este nemulțumit că la echipa sa au ajuns doar doi jucători, în condițiile în care anunțase 5-6 transferuri.

Gigi Becali: ”Trebuie să mai aducem încă doi jucători, cu siguranță!”

Mihai Stoica a anunțat că a trimis deja oferte pentru doi atacanți aflați pe lista roș-albaștrilor, însă negocierile nu pot avansa până când FCSB nu va afla dacă Denis Drăguș se va putea alătura echipei.

Finanțatorul fostei campioane din Superliga României spune însă că i-a transmis președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB să îi transfere pe cei doi atacanți pentru a nu rata aceste oportunități, iar în cazul în care Denis Drăguș și Florinel Coman vor decide să semneze cu FCSB, cei doi o pot face oricând.

Gigi Becali a precizat că la FCSB, în această vară, vor mai ajunge doar atacanți.

”Eu i-am spus și astăzi lui Mihai: <<Noi trebuie să mai aducem încă doi jucători, cu siguranță>>. Apoi, dacă mai e și Drăguș, dacă e și Coman, îi aducem și cu asta basta.

El trebuie să îi aducă, nu că are mână liberă. Trebuie să aducem. Am spus că trebuie să luăm 5-6 jucători și nu am adus decât doi. Mai avem nevoie doar de atacanți”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.