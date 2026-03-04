A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan

Inter vine după remiza din semifinalele Cupei Italiei contra lui Como, 0-0. Trupa lui Cristi Chivu va încerca să obțină calificarea în finală la returul de pe teren propriu, însă toată concentrarea "nerazzurrilor" este asupra derby-ului cu AC Milan, programat duminică.

Matteo Darmian îi transmite lui Cristi Chivu că e pregătit să o ajute pe Inter

Partida de marți seară contra lui Como a fost doar a șasea jucată de Matteo Darmian (36 de ani) în acest sezon. Fundașul dreapta de la Inter a acuzat mai multe probleme medicale, iar sub comanda lui Cristi Chivu și-a pierdut rolul important din stagiunile anterioare.

După meci, Darmian a transmis însă că acum este apt din punct de vedere fizic și la dispoziția lui Cristi Chivu.

"Am avut o accidentare gravă, care m-a ținut ceva timp departe de teren. Nu mi-a fost ușor pentru că nu am lipsit niciodată atât de mult. Mi-am dorit să revin și să ajut echipa. Mister Chivu ia deciziile, dar eu sunt disponibil și încerc mereu să dau ce am mai bun.

Derby-ul cu Milan este un meci special și vom face tot posibilul să îl câștigăm", a spus Darmian, pentru Radio Serie A.