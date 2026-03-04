A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan

A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan
Inter Milano se pregătește de marele derby cu AC Milan, care poate aduce un avans și mai mare pentru echipa lui Cristi Chivu în fruntea clasamentului.

Matteo Darmian Inter Milano AC Milan Como cristi chivu
Inter vine după remiza din semifinalele Cupei Italiei contra lui Como, 0-0. Trupa lui Cristi Chivu va încerca să obțină calificarea în finală la returul de pe teren propriu, însă toată concentrarea "nerazzurrilor" este asupra derby-ului cu AC Milan, programat duminică.

Matteo Darmian îi transmite lui Cristi Chivu că e pregătit să o ajute pe Inter

Partida de marți seară contra lui Como a fost doar a șasea jucată de Matteo Darmian (36 de ani) în acest sezon. Fundașul dreapta de la Inter a acuzat mai multe probleme medicale, iar sub comanda lui Cristi Chivu și-a pierdut rolul important din stagiunile anterioare.

După meci, Darmian a transmis însă că acum este apt din punct de vedere fizic și la dispoziția lui Cristi Chivu.

"Am avut o accidentare gravă, care m-a ținut ceva timp departe de teren. Nu mi-a fost ușor pentru că nu am lipsit niciodată atât de mult. Mi-am dorit să revin și să ajut echipa. Mister Chivu ia deciziile, dar eu sunt disponibil și încerc mereu să dau ce am mai bun.

Derby-ul cu Milan este un meci special și vom face tot posibilul să îl câștigăm", a spus Darmian, pentru Radio Serie A.

