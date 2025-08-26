Liber de contract din luna mai, după despărțirea de Rapid, antrenorul român negociază cu Yunnan Yukun, formație din prima ligă chineză unde joacă Andrei Burcă și Alex Ioniță II.



Conform Prosport, șefii clubului îi oferă un salariu de 1 milion de euro pe an, în încercarea de a-l convinge să preia echipa aflată în criză de rezultate.



Actualul antrenor, danezul Jorn Andersen, este pe picior de plecare după ce echipa a încasat 12 goluri în ultimele două meciuri: 0-7 cu Beijing Guoan și 1-5 cu Chengdu Rongcheng.



Marius Șumudică, ofertă uriașă din China



Deși se află pe locul 8 după 22 de etape și nu are emoții legate de retrogradare, Yunnan Yukun vrea un tehnician cu experiență pentru a redresa situația. Cu Burcă om de bază în defensivă și Ioniță integrat în echipă, venirea lui Șumudică ar completa „trioul” românesc din China.



„Șumi” nu ar fi la prima aventură în Asia. În cariera sa, a mai antrenat la Al-Shaab (Emiratele Arabe Unite), Al-Shabab și Al-Raed (Arabia Saudită), dar și în Turcia, unde a scris istorie la Gaziantep.

