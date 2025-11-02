Luna trecută, Șumudică anunța că s-a înțeles cu Yunnan Yukun și că va prelua echipa din China în ianuarie. La câteva săptămâni distanță, antrenorul anunță că negocierile au picat și că nu se mai pune problema să semneze cu echipa la care sunt legitimați Andrei Burcă și Alexandru Ioniță.



Șumudică nu mai semnează cu Yunnan Yukun

Fostul antrenor de la Rapid a acuzat numeroasele schimbări operate de clubul din China în contractul pe care ar fi trebuit să îl semneze.



"Am avut diferite discuții, dar e adevărat că și eu am cam sărit calul la unele și au căzut. Toată lumea mă dădea la Yunnan, că m-aș fi înțeles cu chinezii, dar două luni de zile mi-au venit vreo șapte contracte de la ei ei și de fiecare dată era schimbat câte ceva. Mi-am dat seama și atunci au căzut negocierile. Aveam contractul pe mail, doar să-l semnez și să plec acolo, dar de fiecare dată apărea altceva în contract.



Nu se pune problema să plec în China. Am mai avut discuții prin Arabia Saudită, dar nimic concret. Probabil în perioada următoare, când se opresc campionatele pentru meciurile echipelor naționale. Am mai avut ceva, dar nimic concret", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.

În Arabia Saudită, Șumudică a antrenat ultima oară la Al Raed, în sezonul 2022/2023. Au urmat ulterior al doilea mandat de la Gaziantep (2023-2024) și cel de la Rapid (2024-2025).

