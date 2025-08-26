Anamaria Prodan, după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”

Pe atunci antrenor la Astra Giurgiu, Dan Alex a fost protagonistul unui eveniment care a zguduit lumea sportului românesc în vara lui 2019.

Anamaria Prodan și tehnicianul român a avut o discuție aprinsă în urma remizei cu FC Botoșani, scor 2-2.

Agentul de jucători l-a lovit în figură pe Dan Alexa, iar scena a fost surprinsă de un cameraman prezent la meciul respectiv.

Cei doi au ieșit din încăperea în care se aflau de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, pentru că nu știau că au fost filmați.

Invitată în emisiunea cu Fața la Joc de la PRO TV, Anamaria Prodan a povestit momentul respectiv și a recunoscut că a greșit, spunând că a apreciat că Dan Alexa nu a răspuns la gestul ei violent.

„Mi-am adus aminte! Hai să-ți spun ceva. Ionel Ganea, îți amintești când s-a bătut în vestiar? S-a enervat și a dat cu piciorul.

Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?

Dacă eram băiat, se mai întâmpla ceva? Nu. Doar din simplul fapt că sunt femeie și că sunt Anamaria Prodan.

În primul rând atunci mi-a zis Dan 'nu e frumos ce faci' și atunci mi-am dat seama și i-am zis 'îmi pare rău', că dacă era un cretin și îmi dădea un pumn și mă omora și în nervii ăia, fără să știe cineva că e cameră.”, a spus Anamaria Prodan în exclusivitate în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV.

