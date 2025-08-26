Lucas Vazquez (34 de ani) își ia adio de la Real Madrid după 17 ani petrecuți în „casa albă”, perioadă în care a strâns 402 meciuri și a cucerit 23 de trofee.



Format de juniorii madrileni și promovat la prima echipă în 2015, Vazquez a fost folosit atât ca extremă, cât și ca fundaș dreapta, fiind adesea soluția de încredere a lui Zidane și Ancelotti.



Palmaresul său este unul uriaș: 5 Ligi ale Campionilor, 4 titluri în La Liga, 1 Copa del Rey, 4 Supercupe ale Europei, 5 Cupe Mondiale ale Cluburilor și 4 Supercupe ale Spaniei.



Vasquez a semnat cu Bayer Leverkusen



Liber de contract în această vară, spaniolul a semnat cu Bayer Leverkusen, campioana Germaniei, unde va lucra sub comanda lui Erik ten Hag. Vazquez a trecut vizita medicală și a semnat un contract valabil până în 2027.



Deși a avut oferte din Spania, Turcia și Arabia Saudită, „Farmaciștii” l-au convins cu proiectul lor. La formația germană se va reuni cu Aleix Garcia și Alejandro Grimaldo, colegii săi din naționala Spaniei.

