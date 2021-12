Marius Șumudică, fără perdea despre criza de la Malatyaspor

Obișnuit cu echipe puternice, la care reușește să obțină rezultate importante, Marius Șumudică a ajuns, în această toamnă, la Malatyaspor, din prima ligă din Turcia. Rezultalele nu au convins însă.

Echipa anttrenorului român a ajuns ”lanterna roșie” a campionatului, iar Marius Șumudică amenință cu demisia, în cazul în care nu vor fi făcute mai multe transferuri, prin care să se înmtărească echipa.

”Traversez o perioadă delicată a carierei mele. Mă refer la acest an. A fost un an cu bune și cu rele. Dacă punem în balanță ceea ce s-a întâmplat la Gazintep, a venit episodul Cluj, unde după șapte meciuri, cu maximum de puncte, am fost îndepărtat, după care știam unde mă duc. Știam ce se întâmplă la Malatya, dar nu credeam că voi întâlni niște jucători... Eu, practic, m-am uitat la început doar pe primul 11.

Mi s-au accidentat 3-4 jucători, iar când a trebuit să improvizez...Suntem cea mai tânără echipă din Super Lig. Avem 10 jucători sub 20 de ani. Este foarte greu în momentul în care te bați cu forțele din Turcia.

Eu sunt foarte mulțumit că am făcut nouă puncte, fără nicio ironie. Nu mă așteptam să fac nouă puncte, să ajung la 15 și să-mi permit să pot să fac transferuri, să putem bate. Sunt trei echipe cu 15 puncte, una cu 17, alta cu 18. Pentru mine a fost o surpriză extrem de plăcută să fac nouă puncte cu echipa pe care am găsit-o.

Dar am vrut foarte mult să mă întorc în Turcia, asta a fost important. Drept dovadă, oamenii de acolo nu au luat nicio măsură împotriva mea”, a declarat Marius Șumudică.