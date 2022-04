Fosta echipă a lui Marius Șumudică a retrogradat matematic! Bilanț catastrofal pentru Yeni Malatyaspor

Aflată pe locul 20 în Turcia, ultimul, Yeni Malatyaspor a pierdut, duminică, pe teren propriu, contra lui Giresunspor, scor 0-1, în runda cu numărul 32 din campionat. Unicul gol al meciului a fost marcat de Hamidou Traore, în minutul 23.

Yeni Malatyaspor, fosta echipă a lui Marius Șumudică, a retrogradat

Echipa antrenată acum de Cihat Arslan rămâne astfel pe ultimul loc, cu doar 20 de puncte în 32 de etape și se află la 19 lungimi în spatele ultimei poziții care asigură salvarea, cu șase etape înainte de finalul sezonului.

5 victorii, 5 remize și 22 de înfrângeri a înregistrat Yeni Malatyaspor în acest sezon

Marius Șumudică a antrenat la Yeni Malatyaspor în perioada 14 octombrie 2021 - 7 februarie 2022. Cu românul la conducere, formația turcă a înregistrat trei victorii, trei remize și 10 înfrângeri.

Într-un interviu acordat în Turcia cu o săptămână înainte să plece de la Yeni Malatyaspor, Marius Șumudică spunea că a fost cea mai mare greșeală din cariera sa în momentul în care a decis să accepte oferta.

"Nu m-am gândit prea mult, dar am făcut cea mai mare greșeală din viața mea. De ce? Pentru că, în mod normal, un antrenor profesionist trebuie să verifice mai întâi toate condițiile, să știe ce s-a întâmplat la club, să știe care este lotul, să știe tot, iar abia apoi să accepte contractul. Eu am mers direct la Istanbul pentru că îmi place Turcia și am vrut să vină cu ochii închiși aici. Am semnat, nu mi-a păsat de bani, de nimic, iar asta este cea mai mare greșeală din viața mea. E prima și ultima oară.

Vreau ca toți oamenii să știe ce s-a întâmplat aici, toată lumea trebuie să știe. Nu vreau să se pună în spatele lui Șumudică ce s-a întâmplat la Malatya. Când am venit aici și am văzut echipa, nu mi-a venit să cred. Aveam 6-7 jucători sub 19 ani în lotul de 21 de jucători. Nu știu cine a construit echipa asta în vară. Jucătorii veneau la mine și îmi spuneau: 'Nu suntem pregătiți să facem antrenamentul ăsta pentru că n-am făcut nimic în vară'. Din 11-12 jucători buni, unii s-au accidentat, iar alții au plecat la echipele naționale. Cu cine să joc?", spunea Marius Șumudică, într-un interviu acordat pentru beIN SPORTS.