Sumudica a cucerit MILIOANE de inimi cu gestul complet neasteptat de la final! Ce a facut dupa meciul pierdut in fata echipei lui Erdogan

Sumudica si Okan Buruk au venit impreun sa sa dea declaratii.

Gaziantep a pierdut cu 3-1 in deplasarea cu Istanbul Basaksehir, echipa lui Erdogan. La interviul de dupa meci, antrenorii celor doua echipe au venit impreuna si au transmis un mesaj de unitate, in contextul conflictului armat dintre Turcia si Siria. Cei doi s-au fotografiat impreuna si la inceputul partidei.

"Am jucat contra celei mai bune echipe din liga. Ei au jucat 120 de minute in Europa League, cum de nu sunt obositi ca au jucat 2 asemenea meciuri in 3 zile?", si-a inceput "Sumi" discursul.

"Simt in inima durerea poporului turc. Turcia este a doua mea casa, iar acum sunt momente dificile pentru aceasta tara. Trebuie sa ramanem impreuna si sa ne ajutam reciproc", a completat Sumudica.

"Tara noastra are nevoie de unitate si solidaritate. Am vrut sa oferim acest mesaj", a declarat Okan Buruk, antrenorul lui Istanbul BB.

Turcia si Siria stau pe un butoi cu pulbere, dupa ce aseara 19 soldati sirieni au fost ucisi intr-un atac cu drone din partea turca, in orasul Idlib. De asemenea, saptamana trecuta, cel putin 33 de soldati turci au fost omorati intr-un atac aerian, in acelasi oras, iar specialistii in geopolitica avertizeaza ca tensiunea este imensa si totul poate escalada pana la interventia Rusiei, aliatul principal Siriei, in Turcia.

Tweet Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!