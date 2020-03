Sumudica, extrem de nervos dupa infrangerea cu echipa lui Erdogan: "Ce vreti, ma, sa intru eu in teren si sa dau gol?"

Gaziantep a pierdut cu 3-1 meciul cu Istanbul BB.

Sumudica a sarit ca ars cand Maxim a fost faultat si si-a pus mainile in cap la ocaziile fotbalistilor sai. Echipa lui Sumudica a rezistat doar o repriza cu liderul din Turcia.

Tehnicianul roman a luat galben pentru proteste si nu i-a picat bine infrangerea. Echipa lui Erdogan a castigat cu 3-1. Maxim a dat pasa decisiva la singurul gol marcat de echipa lui Sumudica.

"Eu nu pot sa intru in teren si sa dau gol. Am anuntat acest obiectiv de 7 saptamani, 7 luni: sa ramanem in prima liga", a spus Sumudica.

Un fotbalist al lui Sumudica a avut de suferit dupa o lovitura sub centura.

Tweet Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!