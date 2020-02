NEBUNIA lui Sumudica loveste din nou! A luat galben dupa ce a incercat sa-i ASCUNDA mingea unui adversar! VIDEO

Dupa ce le-a dat fanilor adversi baclava inainte de startul meciului, Sumudica a reusit sa-i enerveze in partea a doua. :)

Sumudica a incercat sa intarzie repunerea unei mingi de la marginea terenului, impingand un balon spre propria banca in momentul in care un adversar incerca sa o recupereze. Dupa ce si-a dat seama ca a fost vazut de arbitru, Sumudica i-a oferit fotbalistului de la Goztepe o alta minge si le-a facut semne de pace fanilor gazda. Nu a reusit sa-l convinga pe central ca a fost un gest involuntar. Sumudica a vazut din nou galben. :))



Goztepe - Gaziantep Gazisehir s-a terminat 1-1. Echipa lui Sumudica ramane pe 9 in Turcia.