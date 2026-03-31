Partida Slovacia - România va avea loc marți, de la ora 21:45.

România a pierdut șansa de a merge la Campionatul Mondial din 2026, după ce a fost eliminată din semifinala barajului de Turcia.

La Istanbul, turcii s-au impus cu 1-0 în fața „tricolorilor” lui Mircea Lucescu, grație unicului gol al partidei, marcat de Kadioglu în minutul 53.

Ionuț Rada se aștepta la mai mult de la Ianis Hagi: ”Destul de slab”

Fotbalistul lui Alanyaspor a avut o prestație cenușie în meciul cu Turcia, chair dacă a avut una dintre marile ocazii ale României.

Ionuț Rada a oferit o reacție pentru Sport.ro și a accentuat prestația sub nivelul așteptărilor a lui Ianis Hagi. De altfel, mijlocașul ofensiv a și fost schimbat de Mircea Lucescu în minutul 71, când a fost introdus pe teren Nicolae Stanciu.

„Ianis Hagi a avut un joc destul de slab pe faza ofensivă. Mă așteptam, nu doar la el, dar și la jucătorii din atac, Man, Mihăilă sau Ianis la mijloc. Nu a avut de foarte multe ori mingea, dar mă așteptam să obțină, sau să rupă jocul prin niște acțiuni, niște faulturi pe care să le scoată sau prin faze fixe pe care să le scoată.

E clar că toți au avut cumva, mai ales în prima repriză, ca prim obiectiv faza defensivă. Să aglomereze foarte mult zona centrală și să dubleze în benzi, dar asta înseamnă că nu atingi mingea foarte mult, iar când o atingi o pierzi. De asta cumva aveam mai multe așteptări de la Ianis, pe faza ofensivă.”, a spus Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sunt șanse mari ca Ianis Hagi să înceapă amicalul cu Slovacia de pe bancă, pentru ca Ionel Gane să acorde minute unor jucători care au jucat mai puțin în meciul cu Turcia.

După eliminarea din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, pentru România urmează meciul amical cu cealaltă învinsă de pe traseu, Slovacia.

Naționala care a pierdut 3-4 în fața lui Kosovo va juca un meci de pregătire cu „tricolorii" lui Lucescu marți, 31 martie, de la 21:45.