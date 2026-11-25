Como s-a impus în fața lui AEK, scor 1-0, într-un meci din într-un meci din runda a 5-a din faza ligii din Champions League.

Golul decisiv a fost marcat Luis Milla în minutul 57, după ce Lucas Da Cunha a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 29.

Ce a făcut Răzvan Marin în partida din Champions League de la Como

Răzvan Marin a fost integralist în meciul cu echipa antrenată de Cesc Fabregas, dar prestația lui a fost sub nivelul său obișnuit.

Mijlocașul român a avut probleme serioase în fața revelației din Champions League și din Serie A, iar la finalul partidei a fost notat cu 6,2 de portalul de specialitate Sofascore.

Răzvan Marin a fost sub nota echipei, pe care sursa menționată mai sus a notat-o cu 6,77.