LIVE VIDEO PSG - Le Mans, pe VOYO SPORT 1! Joacă și liderul AS Monaco, maratonul cu 5 meciuri din Ligue 1 începe la 18:15 pe VOYO

PSG - Le Mans, pe VOYO SPORT 1! Joacă și liderul AS Monaco, maratonul cu 5 meciuri din Ligue 1 începe la 18:15 pe VOYO Ligue 1
SPORT.RO
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Meciurile din Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO.

TAGS:
PSGAS MonacoPSG - Le MansParis FCToulouseLille
Din articol

Partidele de astăzi din etapa 6 din Ligue 1 pot fi urmărite în direct pe VOYO SPORT 1 și VOYO.

Lille - Le Havre

PSG - Le Mans

Monaco - Toulouse

Lorient - Paris FC

Brest - Angers

Rezumatul primului meci al etapei, Lens - Olympique Lyon 2-1

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Clasamentul din Ligue 1

Clasamente oferite de Sofascore

PSG vrea să-l transfere pe starul lui Manchester City! Mutarea, fără bani

Manchester City a depus un apel ”detaliat”, în urma publicării unui raport al unei comisii independente care detaliază încălcări pe scară largă ale regulilor financiare de către gigantul din Premier League, campionat care e LIVE pe VOYO și VOYO Sport 1!

Clubul din Manchester și-a susținut nevinovăția pe tot parcursul acestui caz de lungă durată, care datează din 2018 și a atins un moment decisiv marți, când Premier League a publicat un verdict prin care clubul controlat de Abu Dhabi a fost declarat ”vinovat de toate acuzațiile legate de încălcări grave” ale regulilor financiare ale competiției din perioada 2009-2018.

Conform regulamentului Premier League, președintele comisiei de disciplină formată din trei membri, care a pronunțat hotărârea împotriva clubului City, trebuie acum să numească o nouă comisie de apel. Aceasta va fi, de asemenea, formată din trei membri, dintre care unul ”trebuie să fi deținut o funcție judiciară”, conform regulilor ligii.

Toate cluburile mari din Europa sunt atente la situația lui Manchester City, iar în acest timp se gândesc la jucătorii pe care îi pot lua de acolo. Chiar și campioana Europei, PSG, intenționează, conform presei internaționale, să achiziționeze de la fosta campioană din Premier League.

Ar putea face pasul în Ligue 1 - Rayan Cherki, mijlocaș ofensiv în vârstă de 23 de ani, născut chiar în Franța.

La doar 21 de ani, Cherki era văzut ca un produs de lux al Academiei Lyon. A reprezentat Franța la toate categoriile de vârstă și a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice, sub comanda lui Thierry Henry.

A făcut pasul la Manchester City în vara anului 2025, pentru 36.5 milioane de euro, iar în acest timp a adunat 64 de partide, 15 goluri și 18 pase decisive. Actuala sa cotă de piață se ridică la 90 de milioane de euro!

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