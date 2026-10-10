Într-un videoclip publicat pe pagina personală de Facebook, Marian Iancu a explicat de ce nu o vede pe FCSB printre principalele favorite la titlu. Acesta a criticat strategia de transferuri, pregătirea echipei și prestațiile mai multor jucători.

„De ce nu are FCSB șanse să câștige campionatul anul acesta? Pentru că au început târziu investițiile, pentru că au vândut ce e mai bun, pentru că nu au avut antrenor la începutul competiției, pentru că deja a trecut o treime din competiție, pentru că nu au atacanți”, a spus Marian Iancu.

Marian Iancu, critici la adresa lui Gigi Becali

Fostul patron al lui Poli Timișoara consideră că unii dintre jucători nu sunt în formă, iar alții au nevoie de timp pentru a se adapta și a reintra în ritm, dar a criticat și modul în care sunt luate deciziile la echipă.

„Pentru că au o echipă de antrenori formată din Gigi Becali și Reghecampf mai nou și, când sunt doi și nu există o decizie unică, atunci patronul se impune. Și patronul este și el undeva la apogeul carierei lui în fotbal, sătul de trofee, sătul de competiții europene, nu mai este nici el ce a fost. Și investițiile sunt destul de drămuite”, a afirmat Iancu.

La momentul redactării articolului, după 11 etape din Superligă, FCSB ocupa locul 11, cu 12 puncte. Dinamo era lider, cu 26 de puncte, urmată de Rapid și Universitatea Craiova, care aveau câte un meci mai puțin disputat.