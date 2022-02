Mario Marinică, după ce a scris istorie la Cupa Africii pe Națiuni: ”Jucătorii mei au fost egalii lui Mane și Koulibaly!”

Trupa antrenorului român a fost una dintre surprizele turneului din Camerun, acesta trecând de o grupă grea, în care le-a întâlnit pe Guinea, 0-1, Zimbabwe, 2-1, și Senegal, 0-0, urmând să fie eliminat mai apoi de Maroc.

Antrenorul român a povestit cum a reușit să suprindă adversarele la turneul final și să producă o sărbătoare națională în Malawi. El este de părere că organizarea foarte bună din teren a fost argumentul decisiv pentru reușita elevilor săi.

Mario Marinică: „Erau singurele puncte strategice cu care îi puteam opri pe Mane și întregul grup de vedete!”



”Am obținut postul prin concurs. A fost un anunț republicat de două ori, am aplicat mai mult din inerție. Nu prea mă gândeam că voi fi ales, fiindcă, în general, astfel de joburi sunt deja asigurate la nivel de continuitate înainte să se elibereze locul. Au existat însă acum 13 CV-uri depuse și, în final, am bătut palma. Pentru mine nu era o noutate totală, fiindcă mai lucrasem în apropiere, în Africa de Sud, unde avusesem în lot chiar doi fotbaliști din Malawi. Unul dintre ei a ajuns acum internațional.

Oamenii sunt foarte entuziaști, docili, înțelegători, iubesc fotbalul la nebunie. E un mod de a mai uita de necazuri. Chiar la început, mi-am făcut timp să bat țara în lung și-n lat timp de două săptămâni, fiindcă am vrut să înțeleg situația economică, socială, sportivă. Să iau contact cu mentalitățile locale. Era un demers necesar pentru a pune apoi toate informațiile cap la cap spre a face o strategie coerentă pentru federație, ancorată în realitățile și necesitățile din Malawi.

I-am surprins însă cu organizarea, determinarea și disciplina noastră, singurele puncte strategice cu care îi puteam opri pe Mane și întregul lor grup de vedete. Cum s-ar spune, am știut să cântăm toți aceeași melodie, chiar dacă nu am avut în lot jucători cu pedigree-ul adversarului. Nu ne-a interesat să ne focusăm doar pe anihilarea lui Mane, ci să-i împiedicăm ca echipă să-și etaleze atuurile. Și, în contrapartidă, să maximizăm lucrurile noastre pozitive. Din fericire, ne-a ieșit minunat!

O bucurie fantastică! Să nu vă închipuiți însă că au curs valuri de băutură, fiindcă ei nu prea consumă alcool. E scump și nici nu au această cultură de a bea. Am devenit însă legende în Malawi. Asta mai ales dacă te gândești de unde am pornit și unde am ajuns într-un timp incredibil de scurt. Când am preluat echipa, în decembrie, ultimele meciuri înaintea mea fuseseră un 0-4 cu Camerun și un 0-1 cu Mozambic, în care nu avuseseră niciun șut pe sau la poartă.

Iar acum ne-am creat ocazii mari în toate partidele, am marcat, cu Senegal ne-au anulat cu VAR și un penalty clar dictat înainte de arbitru. Dar și VAR-ul ăsta parcă tot cu cei mari și tari trage! Iar cu Marocul, în optimile de finală, am condus cu 1-0, dar ne-am apărat apoi excesiv, prea mult față de cât planificasem, iar adversarul a întors tabela la 1-2”, a spus Mario Marinică, pentru Playsport.

Românul, convins că unii dintre jucătorii din Malawi ar putea evolua în Liga 1: „Au fost egalii lui Mane și Koulibaly, de ce nu ar putea face performanță în România?”



Întrebat dacă jucătorii din lotului ar face față în Liga 1, Marinică a răspuns sincer, spunând că jucătorii lui ar putea face țară în campionatul nostru. Acesta a menționat trei fotbaliști care ar putea evolua în România.

”Dacă au fost egalii lui Mane și Koulibaly, de ce nu ar fi unii capabili să facă performanță în România? Sigur, depinde de echipă, de sistem, de capacitatea de integrare, de antrenor. Sunt carențe, e drept, dar te uiți la profilul jucătorului și vezi ce plus ți-ar putea aduce.

De exemplu, fundașul central Lawrance Chaziya are 23 de ani și un potențial foarte bun. La fel, decarul Madinga, legitimat în Georgia, la Dila Gori. Nu mai vorbesc de Gabadinho Mhango, care a marcat toate cele trei goluri ale noastre la Cupa Africii. Băiatul joacă în prezent în Africa de Sud, la Orlando Pirates”, a adăugat antrenorul român.