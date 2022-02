Atac la Mureșan după ce a amânat amicalul lui Dinamo cu Real Madrid: „Am crezut în cuvântul unui mincinos!” Răspunsul oficialului 

Dragoș Sterpu, reprezentantul DDB Spania, a fost cel care a încercat organizarea unui meci amical cu Real Madrid Castilla, echipa a doua a grupării de pe Santiago Bernabeu, pregătită de legendarul Raul. Deși inițial reprezentanții lui Dinamo au acceptat amicalul, care urma să se dispute pe 23 martie, în pauza internațională.

Dragoș Sterpu, atac la adresa lui Iuliu Mureșan: „Am crezut în cuvântul unui mincinos!”



„Am o mare problemă. Am înțeles că cei de la Dinamo au declinat oferta făcută de Real Madrid. Pe noi ne-au pus într-o situație delicată. Dinamo ne-a cerut dovezi că avem charter, cazare. Deși domnul Mureșean cunoștea de cinci săptămâni faptul că discutăm despre amical, el a spus că nu mai vrea.

Eu sper că domnul Mureșan va ieși public și va explica ce s-a întâmplat. De cinci săptămâni ne spune: «Da, da, da», iar acum spune nu. Prima persoană întrebată a fost domnul Zăvăleanu, care m-a trimis la Iuliu Mureșan, iar ulterior la Flavius Stoican. Toată lumea era de acord. Până acum patru zile, discutam deja despre meniul jucătorilor la hotel. Acum, îmi spun că nu vin, că vor să joace amicalul în vară.

Mi-e jenă! Am crezut în cuvântul unui mincinos, dar nu pot să spun mai multe. Astăzi, Dinamo nu mai poate să se urce într-un avion din cauza datoriilor, eu le ofeream această posibilitate. Domnul Mureșan trebuie să dea explicații. Are o mare problemă. Nu vreau să cred că e sabotorul lui Dinamo, deși tot ceea ce face duce la acest lucru. Am vorbit cu Emilio Butragueno, încă speram că va avea loc amicalul. Am vorbit și cu domnul Nicolae Badea, era siderat! Pot demonstra tot ceea ce am afirmat în această emisiune”, a declarat Dragoș Sterpu la Digi Sport.

Replica lui Mureșan pentru reprezentantul DDB Spania: „Nu i-a solicitat nimeni cererea de amical!”



Administratorul special al lui Dinamo i-a oferit un răspuns lui Dragoș Sterpu, punctând că motivul din spatele refuzului a fost că o astfel de deplasare nu este văzută ca fiind oportună.

„Clubul Dinamo nu a luat legătura cu Real Madrid și, nici invers, Real Madrid cu Dinamo. Legătura a luat-o Dragoș Sterpu, care zice că e șef DDB Spania, dacă așa o fi. Nimeni nu i-a solicitat-o și noi nu am făcut vreo cerere de amical. Decizia pe care am luat-o și am prezentat-o nu este consecința deciziei unei singure persoane, am discutat și cu staff-ul tehnic, și cu firma de insolvență.

Eu i-am răspuns și lui Dragoș Sterpu că, discutând cu toți factorii de decizie de la Dinamo, am găsit neoportună o astfel de deplasare. Dacă eram undeva la mijlocul clasamentului sau să fi fost lipsiți de griji, atunci ne-am fi permis luxul deplasării. Fiindcă luxul e dat de timp, noi având problemele bine cunoscute în clasament, unde trebuie să fim concentrați doar pe salvare.

Am vorbit și cu antrenorii, și cu alții care contează în club, am ajuns la concluzia că acest amical nu este prioritatea lui Dinamo, ci lupta pentru salvarea de la retrogradare. Nu pricep de ce se face atât de mare tapaj pe această situație, noi avem alte priorități la club!

În rest, fiecare poate spune orice despre mine, nu intru în polemică nici cu Sterpu, nici cu alt suporter de la Dinamo, îi respect pe toți. Una e un amical la Săftica sau în București, alta să mergem în deplasare în Spania 2-3 zile. Chiar dacă ni s-a transmis că ne sunt plătite toate costurile. Nu asta era problema, dar nu era momentul pentru un asemenea eveniment. Trebuie să gestionăm presiunea asta, nu să ne relaxăm în deplasări! Ca apoi să avem alte presiuni suplimentare. Discuția nu am respins-o, inițial, dar nu era nimerit din niciun punct de vedere. Poate că am deranjat, dar când iei decizii de genul ăsta, deranjezi”, a declarat Mureșan pentru GSP.