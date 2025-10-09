Partida Malawi - Guineea Ecuatorială, care ar fi trebuit să se dispute la Lilongwe, joi, de la 19:00, în grupa H din preliminariile africane pentru Cupa Mondială din 2026, nu se va mai disputa.

Meciul Malawi - Guineea Ecuatorială, din preliminariile CM 2026, anulat



Federația din Malawi a anunțat că meciul a fost anulat ca urmare "a unor complicații neprevăzute legate de deplasarea echipei oaspete".



"FIFA a anulat oficial meciul. Vom oferi actualizări suplimentare cu privire la starea biletelor achiziționate", a mai transmis Federația din Malawi.



Rămâne de văzut acum dacă FIFA va acorda victorie la masa verde pentru Malawi sau dacă partida cu Guineea Ecuatorială va fi reprogramată.



Malawi și Guineea Ecuatorială au 10 puncte în grupa H și ocupă locurile 4-5. Câștigătoarea acestei partide ar păstra mici șanse pentru poziția a doua din grupă, care ar putea duce la barajul pentru CM 2026.



În lotul naționalei din Malawi se află Charles Petro (24 de ani, FC Botoșani), în timp ce Esteban Orozco (27 de ani, FC Argeș) a fost convocat de Guineea Ecuatorială pentru această acțiune.

