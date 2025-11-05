NEWS ALERT Bombă la PSG! Ce se întâmplă cu Ousmane Dembele

Bombă la PSG! Ce se întâmplă cu Ousmane Dembele
Marți seară a avut loc meciul dintre Paris Saint-Germain și FC Bayern Munchen în UEFA Champions League.

Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Parc des Princes” în etapa cu numărul patru din faza principală a competiției UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, bavarezii s-au impus cu 2-1.

Bombă la PSG! Ce se întâmplă cu Ousmane Dembele

În minutul 22 al meciului, Ousmane Dembele a marcat pentru PSG, dar reușita sa a fost invalidată după ce VAR-ul a depistat o poziție neregulamentară în construcția fazei.

La trei minute el a părăsit suprafața de teren accidentat, iar în locul său a fost introdus Lee Kang-In de către antrenorul principal al parizienilor, Luis Enrique.

La o zi după meci, PSG a confirmat că Ousmane Dembele a suferit o accidentare serioasă la gamba stângă, iar jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a ținut să puncteze că ”Balonul de Aur 2025” va sta pe bară pentru câteva săptămâni bune.

Rămâne de văzut când se va întoarce Dembele, mai ales că e un pion important în angrenajul lui Luis Enrique.

PSG, în Ligue 1. Competiția se vede în exclusivitate pe VOYO

Paris Saint-Germain e prima clasată în Ligue 1 cu 24 de puncte. După 11 etape, parizienii au bifat șapte victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și o înfrângere.

