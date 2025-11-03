Ousmane Dembele a fost surprins la finalul partidei PSG - Nice 1-0 când i-a spus lui Hakimi că resimte dureri musculare.

Francezul abia a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de gazon mai bine de o lună.

Dembele va fi în lot pentru meciul cu Bayern



Luis Enrique a asigurat că Ousmane Dembele va putea juca în meciul cu Bayern, din runda a patra de Champions League.

Antrenorul spaniol a dezvăluit că atacantul francez este în formă, dar nu a spus dacă Dembele va începe meciul sau va își va ajuta echipa de pe banca de rezerve.

„Ousmane este în formă. A participat la toate antrenamentele din ultimele săptămâni, a jucat în ultimele două meciuri şi şi-a îmbunătăţit condiţia fizică. Va juca mâine, desigur.

Câte minute va juca? Nu ştiu, dar este pregătit pentru competiţie”, a spus Luis Enrique la conferința de presă de dinaintea partidei cu Bayern.

