Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Maksimir” în etapa cu numărul 7 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Elias Charalambous, declarație în forță înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: ”Meci crucial”



La conferința de presă premergătoare duelului de la Zagreb, Elias Charalambous, antrenorul grupării roș-albastre, a admis faptul că duelul cu croații este crucial și că în cazul unei victorii, campioana are mari șanse să obțină accederea în primăvara europeană.



Mai mult, Charalambous a explicat că a lăsat în spate și eșecul cu FC Argeș, scor 0-1.



”Da, este un meci crucial. Dacă învingem mâine, avem o șansă mare să ne calificăm. Toate meciurile din Europa League au calitate și mă aștept ca și mâine să fie la fel. De doi-trei ani de când jucăm în Europa, știm ce adversari întâlnim și știm și mâine ce adversar întâlnim. Nu contează cum, dar trebuie să luăm cele trei puncte.



Am analizat multe meciuri ale adversarului. În mare parte joacă la fel, este o echipă ofensivă, cu o combinație între jucători tineri și experimentați, dar cel mai important este cum ne pregătim noi mâine, pentru că trebuie să învingem.



S-a terminat primul meci, știți cum sunt eu, mă gândesc la viitor. Meciul cu Argeș nu are legătură cu meciul de mâine, s-a terminat”, a spus Elias Charalambous.

Patru fețe noi! Cum va arăta FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb



Față de meciul pierdut la Mioveni, sunt așteptate mai multe schimbări în primul „11”. Radunovic va reveni pe postul de fundaș stânga, în timp ce cuplul de fundași centrali va fi format din Dawa și Graovac, acesta din urmă fiind suspendat în campionat. La mijlocul terenului, Lixandru va reveni pe poziția de închizător, în locul lui Vlad Chiricheș, iar Miculescu este favorit să înceapă titular în banda dreaptă, în detrimentul lui Marius Toma, anunță GSP.



Echipa probabilă FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

În schimb, Andre Duarte și Ofri Arad, transferați în această iarnă, nu au drept de joc. Regulamentul UEFA permite modificarea listei abia după încheierea fazei ligii, astfel că cei doi pot fi folosiți doar dacă FCSB se califică mai departe.



După șase etape, FCSB ocupă locul 27, cu șase puncte, la unul singur de poziția 24, ultima care asigură accesul în play-off-ul pentru optimi.

