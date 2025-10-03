Primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! ”Scăpăm de el”

Tripla campioană europeană și vicecampioana olimpică Mihaela Cambei (22 de ani), legitimată la CS Dinamo, intră în concurs astăzi, de la ora 18:00, la Campionatul Mondial de la Forde (Norvegia), competiție transmisă de VOYO.

Sportiva antrenată de Valeriu Calancea va concura la o categorie superioară, 53 kg, care se presupune că va fi prima categorie olimpică la Los Angeles 2028, informează clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Cristian Marian Luca, al doilea sportiv de la CS Dinamo care ar fi trebuit să participe la Mondiale, a ratat competiția din cauza unei probleme medicale apărute chiar înainte de plecare.

România va fi reprezentată de patru sportivi, în perioada 2 – 10 octombrie, la Campionatele Mondiale de Seniori la Haltere, găzduite de localitatea norvegiană Forde.

Evenimentul marchează primul test internaţional al noului ciclu olimpic către Los Angeles 2028, reunind peste 500 de sportivi din 93 de naţiuni.

Cosmina Pană, Mihaela Cambei, Andreea Cotruţa şi Luis Rodriguez sunt halterofilli români din competiţie, la categoriile de greutate 53 Kg F, 63 Kg F şi 110 Kg M.

