Milenkovic, Vlahovic și Mitrovic, principalele absențe ale Serbiei
După ratarea calificării la CM 2026, Serbia l-a păstrat în funcție pe selecționerul Veljko Paunovic și începe o nouă competiție, Nations League 2026-2027, cu același nucleu de jucători, format din frații Milinkovic-Savic, Pavlovic, Kostic, Tadic, Gudelj, Zivkovic și Jovic.
Noutatea este reprezentată de cooptarea unor jucători tineri, precum Milosevic (21 de ani), Sukacev (21 de ani), Dzodic (21 de ani), Dragojevic (20 de ani), Cvetkovic (19 ani), Simic (19 ani) și Kostov (18 ani).
Din lot lipsesc vedete precum Predrag Rajkovic (Al Ittihad), Nikola Milenkovic (Nottingham Forest), Milos Veljkovic (Steaua Roșie Belgrad), Ognjen Mimovic (Fenerbahce), Jan-Carlo Simic (Al Ittihad), Veljko Birmancevic (Ferencvaros), Veljko Milosavljevic (Bournemouth), Andrija Maksimovic (RB Leipzig), Nemanja Radonjic (fără angajament), Marko Grujic (Levski Sofia), Aleksandar Katai (Steaua Roșie Belgrad), Ivan Ilic (Lecce), Dusan Vlahovic (Beșiktaș), Petar Ratkov (Levante) și Aleksandar Mitrovic (Al Rayyan SC).
Lotul convocat de Veljko Paunovic pentru următoarele patru meciuri oficiale:
Portari - Vanja Milinkovic-Savic (Napoli), George Petrovic (Bournemouth), Filip Stankovic (Venezia)
Fundași - Strahinja Pavlovic (AC Milan), Strahinja Erakovic (Samsunspor, împrumutat de Zenit St. Petersburg), Aleksa Terzic (Frosinone), Kosta Nedeljkovic (Glasgow Rangers, împrumutat de Aston Villa), Srdjan Babic (Spartak Moscova), Stefan Bukinac (Young Boys), Nikola Simic (Partizan Belgrad), Lazar Nikolic (Vojvodina Novi Sad), Petar Sukacev (Vojvodina Novi Sad)
Mijlocași - Dusan Tadic (NEC Nijmegen), Nemanja Gudelj (Getafe), Filip Kostic (PSV Eindhoven), Sasa Lukic (Ipswich Town), Andrija Zivkovic (PAOK Salonic), Nemanja Maksimovic (Shabab Al Ahli), Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal), Lazar Samardzic (Atalanta), Aleksandar Stankovic (Inter Milano), Vladimir Lucic (Steaua Roșie Belgrad), Vasilije Kostov (Steaua Roșie Belgrad), Vanja Dragojevic (Glasgow Rangers), Stefan Dzodic (Almeria)
Atacanți - Luka Jovic (AEK Atena), Dejan Joveljic (Seattle Sounders), Jovan Milosevic (Sporting Braga), Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht)
Foto - Fudbalski savez Srbije (FB)