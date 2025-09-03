„Trădare“ în Golf! Superstarul din Arabia Saudită pleacă și semnează un contract baban în Qatar

&bdquo;Trădare&ldquo; &icirc;n Golf! Superstarul din Arabia Saudită pleacă și semnează un contract baban &icirc;n Qatar Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bombă pe piața transferurilor din Golf! 

TAGS:
Aleksandar MitrovicAl HilalAl-Rayyan
Din articol

Aleksandar Mitrovic, superstarul sârb al celor de la Al-Hilal, este gata să își încheie aventura din Arabia Saudită și să semneze un contract uriaș cu Al-Rayyan, formație din Qatar.

„Trădare“ în Golf!

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, negocierile dintre Al-Hilal și Al-Rayyan sunt avansate, iar contractul ar urma să fie valabil până în 2028. Salariul? Aproximativ 10 milioane de dolari pe sezon pentru atacantul de 30 de ani.

Decizia lui Mitrovic vine după ce, în ultimele luni, a prins tot mai puține minute la Al-Hilal, deși a avut cifre „bombă“, cu 68 de goluri marcate în 79 de meciuri, alături de patru trofee câștigate în doar doi ani.

Transferul se va oficializa în zilele următoare, după ce cele două cluburi vor ajunge la un acord final, anunță sursa citată anterior.

Mitrovic a ajuns în Arabia Saudită în 2023 pentru 50 de milioane de euro

Mitrovic, crescut de Partizan Belgrad, a făcut furori la Anderlecht și Fulham, unde a devenit golgheter. Vârful a bifat și experiențe în Premier League, la Newcastle și Fulham, dar și un transfer spectaculos la Al-Hilal, pentru 50 de milioane de euro, în 2013.

Pe plan internațional, atacantul sârb are fix 100 de selecții și 62 de goluri pentru națională, fiind unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Serbiei.

În vitrina sa de trofee regăsim:

  • 3x titlu de "Fotbalistul Anului" în Serbia
  • 7x titlu de "Top scorer"
  • 1x titlu de "Jucătorul Anului" în Championship, Anglia
  • 1x titlu al Belgiei (2013/14 Anderlecht)
  • 1x Supercupă a Belgiei (2014/15 Anderlecht)
  • 1x campion al Serbiei (2012/13 Partizan)
  • 1x campion al Serbiei U17 (2009/10 Teleoptik Zemun)
  • 1x campion al Arabiei (2023/24 Al-Hilal)
  • 1x Cupă a Arabiei (2023/24 Al-Hilal)
  • 2x Supercupă a Arabiei
  • 2x Championship (2016/17 Newcastle, 2021/22 Fulham)
  • 1x campion european U19 (Serbia, 2013)
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului
Celebrul funicular &bdquo;Gloria&rdquo; din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului
ARTICOLE PE SUBIECT
Sorin C&acirc;rțu a anunțat ce &icirc;și dorește Universitatea Craiova: &bdquo;Li s-a transmis jucătorilor&rdquo;
Sorin Cârțu a anunțat ce își dorește Universitatea Craiova: „Li s-a transmis jucătorilor”
Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;
Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”
Jucătorul plecat de la Liverpool are o clauză specială la noua sa echipă
Jucătorul plecat de la Liverpool are o clauză specială la noua sa echipă
ULTIMELE STIRI
Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre! Mișcarea făcută de Legia
Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre! Mișcarea făcută de Legia
Răzvan Raț știe care va fi componența play-off-ului din Superligă: &rdquo;Așa cred&rdquo;
Răzvan Raț știe care va fi componența play-off-ului din Superligă: ”Așa cred”
Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: &bdquo;Dacă vă spun ce salarii sunt, &icirc;ncepeți să r&acirc;deți!&ldquo;
Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: „Dacă vă spun ce salarii sunt, începeți să râdeți!“
Surpriză după ce Liverpool și-a anunțat lista de Champions League! Un jucător cu nume e OUT
Surpriză după ce Liverpool și-a anunțat lista de Champions League! Un jucător cu nume e OUT
O nouă problemă pentru Barcelona! Jucătorul ratează debutul &icirc;n Champions League
O nouă problemă pentru Barcelona! Jucătorul ratează debutul în Champions League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&rdquo;Mi se pare de domeniul fantasticului!&rdquo; S-a dat lovit Daniel B&icirc;rligea la echipa națională?!

”Mi se pare de domeniul fantasticului!” S-a dat lovit Daniel Bîrligea la echipa națională?!

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Blănuță, v&acirc;ndut pe o sumă colosală: Mititelu a dat lovitura anului!

Blănuță, vândut pe o sumă colosală: Mititelu a dat lovitura anului!

CITESTE SI
Celebrul funicular &bdquo;Gloria&rdquo; din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului

stirileprotv Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore &icirc;n aeronavă după ce pilotul s-a &icirc;mbolnăvit

stirileprotv Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!