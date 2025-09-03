„Trădare“ în Golf! Superstarul din Arabia Saudită pleacă și semnează un contract baban în Qatar

Aleksandar Mitrovic, superstarul sârb al celor de la Al-Hilal, este gata să își încheie aventura din Arabia Saudită și să semneze un contract uriaș cu Al-Rayyan, formație din Qatar.



„Trădare“ în Golf!



Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, negocierile dintre Al-Hilal și Al-Rayyan sunt avansate, iar contractul ar urma să fie valabil până în 2028. Salariul? Aproximativ 10 milioane de dolari pe sezon pentru atacantul de 30 de ani.



Decizia lui Mitrovic vine după ce, în ultimele luni, a prins tot mai puține minute la Al-Hilal, deși a avut cifre „bombă“, cu 68 de goluri marcate în 79 de meciuri, alături de patru trofee câștigate în doar doi ani.



Transferul se va oficializa în zilele următoare, după ce cele două cluburi vor ajunge la un acord final, anunță sursa citată anterior.

