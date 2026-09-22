Telenovela plecării lui Laurențiu Reghecampf de la Esperance Tunis e departe de final. De fapt, prinde contur un litigiu care, foarte probabil, va ajunge la FIFA!

Era de așteptat să se ajungă aici, în condițiile în care tehnicianul român a semnat contractul în iunie și s-a grăbit să ceară rezilierea lui în septembrie. Degeaba le-a propus „Reghe“ arabilor achitarea sumei de 150,000 de dolari, pentru încheierea contractului înainte de termen. Chiar dacă românul susține că această clauză e prevăzută în contract, conducătorii lui Esperance nu sunt de acord. De altfel, președintele Hamdi Meddeb (74 de ani) a cerut, într-o primă fază, ca Reghecampf să plătească valoarea totală a contractului său, valabil până în 2028, dacă vrea să plece de acum!

În „traducere“, arabii cer despăgubiri de 1,200,000 de dolari, în condițiile în care salariul lunar al lui „Reghe“ e de 50,000. Firește, nu se pune problema ca românul să plătească o asemenea sumă. De aceea, prinde contur o variantă neplăcută.

Presa arabă: „Se va ajunge la FIFA“

Presa din Tunisia scrie pe bandă despre „divorțul“ Esperance – Reghecampf. Pentru că vorbim despre cel mai popular club pe plan local, iar fanii sunt nerăbdători să vadă ce se întâmplă cu situația antrenorului.

Astăzi, jurnaliștii tunisieni au făcut un rezumat al cazului, folosind informațiile disponibile, în momentul de față.

„Există un motiv simplu pentru care Esperance n-a anunțat, deocamdată, plecarea lui Reghecampf. Pe scurt, părțile nu s-au înțeles în privința rezilierii contractului. Antrenorul român a refuzat să plece cu echipa în cantonamentul de la Ayn Darahim, iar șefii lui Esperance i-au pecetluit soarta: mandatul lui s-a încheiat. Acum, rămâne să vedem cine va câștiga acest război pentru reziliere. Pentru că părțile implicate sunt departe de un acord“, a notat jurnalistul Nazih Karshawi.

Acesta și-a continuat analiza, dezvăluind ce se poate întâmpla în continuarea acestui caz.

„E clar că Reghecampf se va întoarce în România. El și-a delegat avocatul să negocieze cu conducerea clubului Esperance. Dacă tratativele vor eșua și nu se va ajunge la o înțelegere, atunci cazul va ajunge la FIFA. Exact așa cum s-a întâmplat și la precedenta plecare a lui Reghecampf de la Esperance, în martie 2025“, a notat ziaristul arab.

De amintit că Laurențiu Reghecampf a mai fost, la Esperance, între noiembrie 2024 – martie 2025, când a cucerit Supercupa. Atunci, după înlăturarea sa din funcție, românul a apelat la FIFA pentru recuperarea banilor săi, având câștig de cauză.