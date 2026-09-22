Horror! Cât va lipsi Fede Valverde după faultul criminal din Atletico - Real Madrid. Comunicatul galacticilor

Galacticii au emis un comunicat în care l-au pus la zid pe ”centralul” Miguel Angel Ortiz ( VEZI AICI ), vizând două faulturi dure de care arbitrul a făcut abstracție: Romero la Bellingham și Kang-In Lee la Valverde.

Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #7 din primul eșalon al Spaniei. Atletico Madrid s-a impus pe ”Metropolitano” cu 2-1 în fața lui Real Madrid, care a răbufnit la finalul meciului.

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Sursă Foto: Twitter/X

În ce privește a doua deposedare clar neregulamentară (VEZI GALERIA FOTO), a lui Kang-In Lee la Federico Valverde, care a avut loc în finalul primului act, Real Madrid a revenit marți cu un comunicat cu privire la starea uruguayanului.

Valverde, chiar dacă a dus meciul până la fluierul de final, a fost diagnosticat cu o entorsă de gradul 3 la glezna stângă. Asta înseamnă că va sta între două și trei luni pe bară.

”În urma testelor efectuate astăzi jucătorului nostru Fede Valverde de către Serviciile Medicale Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o entorsă de gradul 3 la glezna stângă. Recuperarea sa va fi monitorizată”, se arată în comunicatul emis de Real Madrid.

Cifrele lui Fede Valverde

Cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul se află la Real Madrid din vara lui 2018 și mai are contract cu echipa de pe ”Bernabeu” până în 2029.