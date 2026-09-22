În cazul în care revenirea lui Reghecampf la FCSB se va oficializa, tehnicianul va avea de lămurit și situația lui Aymen Boutoutaou. Francezul de origine algeriană a fost cel mai scump transfer al verii, însă nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor până acum, iar Gigi Becali și-a pierdut deja răbdarea.

Gigi Becali: "Lumea spune că Boutoutaou va fi mai bun cu Reghecampf, dar eu nu cred"

Patronul de la FCSB a transmis că este gata să îl ofere pe Boutoutaou rivalelor din Superliga, suma solicitată fiind de 500.000 de euro, mai puțin de jumătate decât suma plătită în vară celor de la Sochaux.

Becali e nemulțumit de lipsa de eficiență a lui Boutoutaou și nu crede că Reghecampf îl va putea pune pe picioare pe fotbalistul care a costat 1,3 milioane de euro. Rămâne de văzut acum dacă noul tehnician de la FCSB va interveni pentru fotbalistul adus la echipă de Mihai Stoica.

"(n.r - Întrebat dacă Boutoutaou ar putea arăta mai bine sub comanda lui Reghecampf) Lumea așa spune, dar eu nu cred. Un jucător valoros, în 10 meciuri, ar fi trebuit să dea un gol, o pasă de gol sau făcea o fază. El ia ochii luând mingea și driblând, dar după aia...

Măcar o pasă să dea sau să facă ceva de folos, dar dacă driblezi cinci adversari și la al șaselea dai îi dai în picior sau o pierzi, nimic nu ai realizat. El nu are forță deloc. Dacă îi dau un umăr, cade", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.