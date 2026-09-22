VIDEO EXCLUSIV Prima decizie pe care trebuie să o ia Reghecampf la FCSB: "Lumea așa spune, dar eu nu cred"

Prima decizie pe care trebuie să o ia Reghecampf la FCSB: &quot;Lumea așa spune, dar eu nu cred&quot; Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali îl așteaptă pe Laurențiu Reghecampf la FCSB, însă tehnicianul are probleme cu rezilierea contractului din Tunisia.

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În cazul în care revenirea lui Reghecampf la FCSB se va oficializa, tehnicianul va avea de lămurit și situația lui Aymen Boutoutaou. Francezul de origine algeriană a fost cel mai scump transfer al verii, însă nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor până acum, iar Gigi Becali și-a pierdut deja răbdarea.

Gigi Becali: "Lumea spune că Boutoutaou va fi mai bun cu Reghecampf, dar eu nu cred"

Patronul de la FCSB a transmis că este gata să îl ofere pe Boutoutaou rivalelor din Superliga, suma solicitată fiind de 500.000 de euro, mai puțin de jumătate decât suma plătită în vară celor de la Sochaux.

Becali e nemulțumit de lipsa de eficiență a lui Boutoutaou și nu crede că Reghecampf îl va putea pune pe picioare pe fotbalistul care a costat 1,3 milioane de euro. Rămâne de văzut acum dacă noul tehnician de la FCSB va interveni pentru fotbalistul adus la echipă de Mihai Stoica.

"(n.r - Întrebat dacă Boutoutaou ar putea arăta mai bine sub comanda lui Reghecampf) Lumea așa spune, dar eu nu cred. Un jucător valoros, în 10 meciuri, ar fi trebuit să dea un gol, o pasă de gol sau făcea o fază. El ia ochii luând mingea și driblând, dar după aia... 

Măcar o pasă să dea sau să facă ceva de folos, dar dacă driblezi cinci adversari și la al șaselea dai îi dai în picior sau o pierzi, nimic nu ai realizat. El nu are forță deloc. Dacă îi dau un umăr, cade", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

  • 11 meciuri a strâns Boutoutaou până acum la FCSB, dintre care 9 ca titular. A reușit un gol în meciul tur cu FK Auda (2-3), din turul 2 preliminar Conference League, și unul împotriva lui FC Argeș (5-0), în Cupa României.

Gigi Becali vrea 500.000 de euro în schimbul lui Boutoutaou

Gigi Becali a explicat că i-a cerut lui MM Stoica să îl ofere pe algerianul adus în această vară la Dinamo, însă Andrei Nicolescu s-a arătat deja destul de sceptic cu privire la o posibilă astfel de mutare (DETALII AICI).

„S-ar putea să luăm un decar. Doar n-o să stăm în Boutoutaou? Stai în Boutoutaou? La revedere, banii i-am trecut pe pierdere. Mi-a zis MM că a vorbit Nicolescu, au vorbit de la Rapid și Craiova că e bun jucător.

I-am spus: 'Am dat 1,3 milioane pe el? Spune-mi să îmi dea 500.000'. Să îl ia ei. Că și ei l-au vrut și că l-au plăcut: Nicolescu, Angelescu, Renovatio, nu știu ce. Să îmi dea 500.000 de euro Renovatio și l-am dat. I-am zis lui Mihai Stoica să le ceară 500.000 de euro și îmi asum gaura de 800.000 de euro”, a declarat Becali, potrivit Fanatik.

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