Fostul atacant al echipelor Tottenham, Newcastle, Crystal Palace şi Everton a fost călcat de un tăvălug de gazon chiar în timpul încălzirii de la pauza meciului echipei sale, PT Prachuap FC, împotriva echipei Pattani.

Aflat în Thailanda din 2025, Andros Townsend (35 de ani) a revenit în centrul atenţiei fără să vrea în acest weekend. Internaţionalul englez (13 selecţii, 3 goluri) a fost, într-adevăr, victima unui incident extrem de neobişnuit pe un teren de fotbal, care ar fi putut avea consecinţe grave pentru el.

Foto: Twitter/X

Şoferul vehiculului s-a îndreptat, în mod de neînţeles, cu viteză spre jucătorul care tocmai disputase o minge, înainte de a fi lovit în plin şi de a ajunge sub roata din faţă a acestui vehicul ciudat. Scena, care s-a petrecut sub privirile îngrozite ale coechipierilor săi, a stârnit temeri privind o posibilă leziune la picioare. Însă Townsend a dat luni veşti liniştitoare în cadrul emisiunii engleze „Football Uncensored”, prezentată de jurnalistul Piers Morgan.

„Nu l-am văzut venind”, a povestit el. „Era la pauză, ieşeam să ne încălzim. Am văzut două buldozere de fiecare parte a terenului. Îmi amintesc că mi-am spus: «N-am mai văzut aşa ceva în toată cariera mea, ce fac oare?» Dar am fost chemaţi la încălzire. Nu i-am acordat prea multă atenţie. Apoi, data următoare când l-am văzut, eram literalmente sub el. Din fericire, nu au fost probleme rave. Câteva vânătăi şi contuzii, dar am reuşit să scap nevătămat, din fericire”.

„Cu siguranţă nu un compresor uriaş m-ar fi împiedicat să continui”

El spune că încă nu-i vine să creadă. „De fiecare dată când revăd scena, fac o grimasă, nu-mi vine să cred”, adaugă el. „Când le-am trimis videoclipul copiilor mei, au crezut că era o imagine generată de IA. A trebuit să le explic vreo zece minute bune că era ceva real. E oribil să revăd scena şi să-mi imaginez ce s-ar fi putut întâmpla, dar, aşa cum am spus, am avut norocul să cad la pământ la momentul potrivit. Nu mi s-a rupt nimic când cilindrul a trecut peste mine. Şi iată-mă astăzi aici, râzând şi povestind întâmplarea.”

Incidentul nu l-a împiedicat să intre pe teren chiar la finalul meciului, sub culorile noii sale

echipe, la care s-a alăturat în această vară, venind de la Kanchanaburi FC. „Coechipierii mei au fost foarte surprinşi că am continuat încălzirea”, a spus el zâmbind. „Îmi spuneau să mă duc la medic. Cereau o targă. Dar, ascultaţi-mă, am experienţă, am trecut prin eşecuri şi probleme cu accidentările. Cu siguranţă nu un buldozer urma să mă împiedice să continui, asta e clar. Aşa că am putut să reintru.”

„Mi-am spus că glezna sau genunchiul stâng o să cedeze”

El explică totuşi că s-a temut de ce e mai rău după ce a trecut prin numeroase probleme fizice de-a lungul carierei sale, în care a evoluat la 15 cluburi diferite. „Era destul de greu, dar am reuşit să-l ridic puţin, să-l împing înapoi”, explică el. „Când era complet peste mine, mă simţeam puţin strivit. Dar am reuşit să-l ridic. După cum se poate vedea în momentul în care cade peste mine, am reuşit să ridic braţul stâng pentru a uşura presiunea... Apoi, coechipierii mei au venit să mă înconjoare şi au reuşit să-l ridice, ceea ce mi-a permis să mă eliberez. Dar în momentul exact în care îmi strângea piciorul stâng, a fost destul de înspăimântător, trebuie să recunosc.”

„Credeam că s-a terminat pentru mine, deoarece accidentul mi-a afectat glezna, la care fusesem deja operat, şi genunchiul stâng, la care fusesem operat şi eu în trecut”, concluzionează el. „Mi-am spus că ori glezna stângă, ori genunchiul stâng o să cedeze. Am crezut că ăsta e sfârşitul. Am avut mare noroc că am putut să mă îndepărtez şchiopătând şi să-mi revin în câteva minute.” news.ro