FOTO Fotbalistul lovit de un tăvălug pentru gazon în Thailanda a reacționat: ”Nu am văzut așa ceva în toată cariera mea”

Fotbalistul lovit de un tăvălug pentru gazon în Thailanda a reacționat: ”Nu am văzut așa ceva în toată cariera mea” Fotbal extern
SPORT.RO
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Fostul internaţional englez Andros Townsend (35 de ani) a avut parte de o întâmplare foarte neobişnuită în acest weekend, fiind călcat de un tăvălug pentru gazon chiar în timpul încălzirii de la pauza unui meci al echipei sale thailandeze, PT Prachuap FC.

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Aflat în Thailanda din 2025, Andros Townsend (35 de ani) a revenit în centrul atenţiei fără să vrea în acest weekend. Internaţionalul englez (13 selecţii, 3 goluri) a fost, într-adevăr, victima unui incident extrem de neobişnuit pe un teren de fotbal, care ar fi putut avea consecinţe grave pentru el.

Fostul atacant al echipelor Tottenham, Newcastle, Crystal Palace şi Everton a fost călcat de un tăvălug de gazon chiar în timpul încălzirii de la pauza meciului echipei sale, PT Prachuap FC, împotriva echipei Pattani.

„Eram literalmente sub el”

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Foto: Twitter/X

Şoferul vehiculului s-a îndreptat, în mod de neînţeles, cu viteză spre jucătorul care tocmai disputase o minge, înainte de a fi lovit în plin şi de a ajunge sub roata din faţă a acestui vehicul ciudat. Scena, care s-a petrecut sub privirile îngrozite ale coechipierilor săi, a stârnit temeri privind o posibilă leziune la picioare. Însă Townsend a dat luni veşti liniştitoare în cadrul emisiunii engleze „Football Uncensored”, prezentată de jurnalistul Piers Morgan.

„Nu l-am văzut venind”, a povestit el. „Era la pauză, ieşeam să ne încălzim. Am văzut două buldozere de fiecare parte a terenului. Îmi amintesc că mi-am spus: «N-am mai văzut aşa ceva în toată cariera mea, ce fac oare?» Dar am fost chemaţi la încălzire. Nu i-am acordat prea multă atenţie. Apoi, data următoare când l-am văzut, eram literalmente sub el. Din fericire, nu au fost probleme rave. Câteva vânătăi şi contuzii, dar am reuşit să scap nevătămat, din fericire”.

„Cu siguranţă nu un compresor uriaş m-ar fi împiedicat să continui”

El spune că încă nu-i vine să creadă. „De fiecare dată când revăd scena, fac o grimasă, nu-mi vine să cred”, adaugă el. „Când le-am trimis videoclipul copiilor mei, au crezut că era o imagine generată de IA. A trebuit să le explic vreo zece minute bune că era ceva real. E oribil să revăd scena şi să-mi imaginez ce s-ar fi putut întâmpla, dar, aşa cum am spus, am avut norocul să cad la pământ la momentul potrivit. Nu mi s-a rupt nimic când cilindrul a trecut peste mine. Şi iată-mă astăzi aici, râzând şi povestind întâmplarea.”

Incidentul nu l-a împiedicat să intre pe teren chiar la finalul meciului, sub culorile noii sale

echipe, la care s-a alăturat în această vară, venind de la Kanchanaburi FC. „Coechipierii mei au fost foarte surprinşi că am continuat încălzirea”, a spus el zâmbind. „Îmi spuneau să mă duc la medic. Cereau o targă. Dar, ascultaţi-mă, am experienţă, am trecut prin eşecuri şi probleme cu accidentările. Cu siguranţă nu un buldozer urma să mă împiedice să continui, asta e clar. Aşa că am putut să reintru.”

„Mi-am spus că glezna sau genunchiul stâng o să cedeze”

El explică totuşi că s-a temut de ce e mai rău după ce a trecut prin numeroase probleme fizice de-a lungul carierei sale, în care a evoluat la 15 cluburi diferite. „Era destul de greu, dar am reuşit să-l ridic puţin, să-l împing înapoi”, explică el. „Când era complet peste mine, mă simţeam puţin strivit. Dar am reuşit să-l ridic. După cum se poate vedea în momentul în care cade peste mine, am reuşit să ridic braţul stâng pentru a uşura presiunea... Apoi, coechipierii mei au venit să mă înconjoare şi au reuşit să-l ridice, ceea ce mi-a permis să mă eliberez. Dar în momentul exact în care îmi strângea piciorul stâng, a fost destul de înspăimântător, trebuie să recunosc.”

„Credeam că s-a terminat pentru mine, deoarece accidentul mi-a afectat glezna, la care fusesem deja operat, şi genunchiul stâng, la care fusesem operat şi eu în trecut”, concluzionează el. „Mi-am spus că ori glezna stângă, ori genunchiul stâng o să cedeze. Am crezut că ăsta e sfârşitul. Am avut mare noroc că am putut să mă îndepărtez şchiopătând şi să-mi revin în câteva minute.” news.ro

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