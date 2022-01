Oh my God! Reading, echipa lui Pușcaș, a pierdut acasă cu un scor ireal și a ajuns în zona retrogradării

Cu George Pușcaș intrat abia în minutul 64, Reading a fost umilită aseară pe teren propriu de Fulham în Championship: 0-7!

Echipa românului a ajuns deja în zona retrogradării, pe locul 21 din 24 de formații, câte numără liga secundă engleză.

”O noapte pe care ne dorim să o uităm”, a notat simplu site-ul oficial al grupării din Championship, în timp ce managerul Veljko Paunovic s-a declarat ”rușinat”.

Rezultatul cu Fulham vine după un alt dezastru, de această dată în Cupa Angliei, unde Reading a fost eliminată în urmă cu câteva zile de Kidderminster, din liga a șasea!

În eșecul 1-2 din cupă, Pușcaș a înscris unicul gol al echipei sale, prima lui reușită după 277 de zile!

FULL-TIME | Reading 0-7 Fulham

Royals well beaten this evening by the rampant Cottagers.#REAFUL | 0-7 pic.twitter.com/BHyDrTlWdK