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FCSB, transferurile pe care le poate face după numirea lui Reghecampf.

FCSB a intrat într-o nouă eră cu Laurențiu Reghecampf antrenor principal, iar patronul clubului a afirmat că își dorește să întărească echipa și la nivelul vestiarului, care va încerca să aibă, astfel, o revenire spectaculoasă în lupta pentru titlul din Superliga României.

FCSB, transferuri după venirea lui Laurențiu Reghecampf

Gigi Becali a dezvăluit că, deși Laurențiu Reghecampf i-a transmis că nu are nevoie de transferuri, el va mai aduce, în iarnă, un mijlocaș și un atacant cel puțin! Printre țintele de jucători care pot ajunge la FCSB, în foarte mare măsură, se numără și kosovarul Lindon Emerllahu (23 de ani, acum legitimat în Ucraina, la Polissya) și atacantul bosniac Jovo Lukic (27 de ani, legitimat la Universitatea Cluj).

Emerllahu este o țintă mai veche a celor de la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că a încercat în două perioade diferite să obțină semnătura kosovarului, însă s-a lovit de salariul foarte mare pe care îl încasează jucătorul în Ucraina, dar și de refuzul celor de la Polissya.

FCSB: transferul lui Lindon Emerllahu se face în iarnă?

Arber Berisha, impresarul lui Emerllahu, a vorbit despre interesul celor de la FCSB și nu a închis ușa unei posibile mutări. Contractul mijlocașului cu formația din Ucraina se încheie în 2028.

Emerllahu a strâns 10 meciuri în acest sezon la Polissya, a reușit două pase decisive, și și-a câștigat locul de titular. Echipa sa a părăsit rapid cupele europene, în turul 2 preliminar din Conference League, însă ocupă primul loc în Ucraina după primele 7 runde.

Reamintind, 1.5 milioane de euro a plătit Polissya pentru a-l achiziționa pe Emerllahu, la începutul acestui an. În doar un an de contract cu CFR Cluj (februarie 2025 – ianuarie 2026), Emerllahu a contabilizat 41 de partide, șase goluri și trei pase decisive.

FCSB: Jovo Lukic, atacantul pe care Becali vrea să îl aducă în iarnă?

Universitatea Cluj a avut cel mai bun an din istorie în 2025/2026, când ardelenii au terminat pe locul secund în SuperLiga și au cedat la lovituri de departajare în finala Cupei României. Jovo Lukic a fost principalul marcator al echipei, iar în mercato de vară s-a discutat intens despre o posibilă plecare.

Deși în presă s-au zvonit mai multe nume de echipe, Jovo Lukic a rămas la U Cluj. În ciuda acestui aspect, numele atacantului se regăsește în continuare pe lista formațiilor interesate de marcatori punct sânge.

Ultima formație care a intrat pe pista Lukic este oarecum surprinzătoare. Mai exact, ziariștii din Indonezia au transmis că PERSIB Bandung s-a interesat de serviciile bosniacului.

Jovo Lukic, țintă a FCSB și în vară

Jovo Lukic a marcat 18 goluri în sezonul trecut din SuperLiga, iar forma bună l-a încadrat la o convocare pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Atacantul a impresionat la turneul final de pe continentul american, reușind chiar să marcheze în partida de debut contra Canadei.

Prețul important de 3 milioane de euro este și motivul pentru care Jovo Lukic nu a fost deja transferat. Gigi Becali și-a manifestat în dese rânduri dorința de a-l aduce pe bosniac, însă patronul FCSB a fost dispus să ofere doar 2 milioane de euro.

În acest sezon, în cele nouă meciuri în care a jucat, Lukic a adunat nouă meciuri, a marcat de patru ori și a oferit două pase decisive.

VIDEO Gigi Becali despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf