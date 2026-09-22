De la 20:30, concurenții fac un pas important în aventura lor: intră în bucătăria MasterChef și descoperă locul în care, în următoarele săptămâni, își vor pune la încercare talentul, creativitatea și rezistența la presiune. Gina Pistol este cea care le va face turul noii lor „case” și le va dezvălui unul dintre cele mai interesante spații din platou: Camera Încinsă, care are și un nou locatar:

“Dragii mei, bine ați venit în bucătăria MasterChef. Este un loc special, ca și voi. Aici veți trăi emoții cu adevărat unice. Vreau să vă prezint casa voastră pentru o perioadă: aici este cămara plină cu de toate, iar un pic mai în spate este Camera Încinsă, unde avem un locatar nou: Andu o Guriță Mică!”, le va spune Gina Pistol.

Prima probă a serii îi provoacă pe concurenți să lase în farfurie mai mult decât o simplă mâncare. În 60 de minute, aceștia trebuie să pregătească un preparat pentru o persoană specială, un om care, la un moment dat, le-a schimbat complet viața. „Să exprimi o poveste personală pare a fi libertate, dar nu cred că e libertate! Cred că mie mi-ar fi greu să aleg o farfurie, cred că și lor le va fi greu”, va spune Chef Florin Dumitrescu.

Pentru Mara Ognean, una dintre concurentele din acest sezon, proba devine extrem de personală pentru că alege să gătească pentru omul din viața ei care a ajutat-o să-și schimbe radical relația cu mâncarea și cu propria persoană.

„Prietenul meu cel mai bun mi-a schimbat viața, real! E un om incredibil, care m-a ajutat foarte mult. După ce am slăbit am dat-o în altă parte - nu mai mâncam, mă înfometam: mâncam un piept de pui cu roșii la trei zile. Mâncarea mea, real, era zero. Pe lângă că nu mâncam nimic, nu avea niciun gust, n-aveam nicio plăcere. Mie mi-a plăcut întotdeauna să mănânc, iar el iubește să mănânce. Îi dedic acest preparat pentru că m-a învățat să iubesc și să mă bucur de viață la fel de mult cum o face el. Și să mă bucur de mâncare! Să nu mă mai gândesc că mă îngrașă absolut orice. Îi dedic lui pentru ca m-a scos din perioada mea de înfometare și anemie”, va spune Mara Ognean.

Cine va reuși să transforme emoția într-o farfurie memorabilă, cine va greși fundamental, dar și cine va pleca acasă după un test sub presiune surprinzător, vedem în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.

MasterChef România - Prinde gustul competiției!