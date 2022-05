Liverpool a anunțat primul transfer pentru viitorul sezon: un portughez care a jucat pentru naționala Angliei!

FC Liverpool a anunțat luni primul transfer din viitorul sezon: Fabio Carvalho, atacant portughez de 19 ani provenit de la Fulham, cu care a promovat în Premier League.

”Carvalho a avut un rol-cheie în promovarea lui Fulham, înscriind 10 goluri și dând 8 assist-uri în cele 36 de meciuri jucate în Championship.

Un talent născut în regiunea Lisabonei, Carvalho și-a făcut debutul la naționala Under 21 a Portugaliei în luna martie a acestui an, după ce anterior a reprezentat Anglia la nivel de juniori”, a scris Liverpool pe site-ul oficial.

Portughezul a început fotbalul la Benfica, dar de la 11 ani s-a mutat în Anglia, unde a semnat în 2015 cu Fulham.

