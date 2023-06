A șasea plecare de la Liverpool! Jucătorul se transferă în Bundesliga

”Cormoranii” vor trece printr-o reconstrucție la nivelul lotului, după ce au ratat calificarea în sezonul următor de UEFA Champions League. James Milner, Roberto Firmino, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain și Arhtur au plecat deja de la echipă.

Alături de ei va pleca și Fabio Carvalho (20 de ani), portughezul poe care Liverpool l-a transferat anul trecut în vară, de la Fulham, pentru 5,9 milioane de euro.

Fabrizio Romano anunță că portughezul va juca la RB Leipzig sub formă de împrumut până în 2024.

În acest sezon, Carvalho a jucat în 22 de meciuri sub comanda lui Jurgen Klopp la Liverpool, reușind să marcheze de trei ori.

Fabio Carvalho will join RB Leipzig until June 2024 — no buy option confirmed. Negotiations are being finalised as deal will be signed next week but the total agreement is confirmed. ⚪️????✨ #LFC

Loan deal was only solution as Klopp and Liverpool rejected any permanent deal bid. pic.twitter.com/Fy407vv8zU