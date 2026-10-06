GALERIE FOTO Lionel Messi, tratament special pentru meciul de retragerea din naționala Argentinei: „Nu trebuie să-l marcăm”

Lionel Messi, tratament special pentru meciul de retragerea din naționala Argentinei: „Nu trebuie să-l marcăm” Fotbal extern
SPORT.RO
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Canalul de televiziune argentinian C5N l-a intervievat pe fundaşul beninez Mohamed Tijani la ieşirea dintr-un magazin de suveniruri cu o zi înainte de meciul de rămas bun al lui Lionel Messi cu Argentina, unde miza sportivă trece pe plan secund.

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Lionel Messi, tratament special pentru meciul de retragerea din naționala Argentinei

Meciul de rămas bun al lui Lionel Messi, programat pentru marţi (miercuri, ora 02.00, în România), capătă aspectul unei vacanţe turistice pentru unii jucători din Benin, adversarul Argentinei.

Luni, canalul argentinian C5N a realizat un interviu incredibil cu fundaşul beninez Mohamed Tijani (29 de ani)... la ieşirea dintr-un magazin de suveniruri din Buenos Aires.

Jucătorul, liber de la plecarea sa de la Yverdon (D2 Elveţia), a afişat cu mândrie un recipient pentru ceai mate cu culorile steagului argentinian pe care şi l-a cumpărat, în faţa camerelor.

"Uitaţi ce am cumpărat, în culorile Argentinei, pentru copilul meu", a spus el jurnaliştilor care i-au cerut detalii despre motivele şederii sale în capitală. "Vom juca împotriva Argentinei", a spus el, înainte de a-şi dezvălui identitatea. Lângă el, un bărbat care s-a prezentat ca medicul echipei s-a alăturat discuţiei. "Este Dumnezeul fotbalului", a spus el.

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Mai mulţi membri ai delegaţiei l-au însoţit în această plimbare cu o zi înainte de ultimele minute ale lui Messi la naţională. Mohamed Tijani va fi în prima linie pentru a asista şi, se pare că nu are prea multă intenţie de a perturba jocul lui Messi. "Nu trebuie să-l marcăm pe Messi", a spus el. "Vom profita de acest meci. Nu există un plan special pentru a ne apăra împotriva lui Messi. Trebuie doar să ne bucurăm, asta e tot. Mă voi uita la el şi îi voi spune: 'Messi, eşti un zeu'. Este cel mai bun jucător din lume."

Internaţionalul beninez (31 selecţii, 1 gol) nu şi-a ascuns decepţia după înfrângerea Albiceleste în finala ultimei Cupe Mondiale împotriva Spaniei (1-0, a.p.). "Am văzut meciurile lor, cu Messi care este, pentru mine, cel mai bun jucător din lume. Mi-ar fi plăcut ca Argentina să câştige Cupa Mondială pentru că îmi place foarte mult Messi", a adăugat el, explicând că ar dori să obţină un suvenir de la jucătorul de la Inter Miami la finalul meciului.

"Aş fi încântat dacă mi-ar da tricoul său. O să-l întreb. O să-i spun: "Messi, te iubesc foarte mult. Poţi să-mi dai tricoul tău?'", a adăugat el.

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