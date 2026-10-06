Lionel Messi, tratament special pentru meciul de retragerea din naționala Argentinei

Meciul de rămas bun al lui Lionel Messi, programat pentru marţi (miercuri, ora 02.00, în România), capătă aspectul unei vacanţe turistice pentru unii jucători din Benin, adversarul Argentinei.

Luni, canalul argentinian C5N a realizat un interviu incredibil cu fundaşul beninez Mohamed Tijani (29 de ani)... la ieşirea dintr-un magazin de suveniruri din Buenos Aires.

Jucătorul, liber de la plecarea sa de la Yverdon (D2 Elveţia), a afişat cu mândrie un recipient pentru ceai mate cu culorile steagului argentinian pe care şi l-a cumpărat, în faţa camerelor.

"Uitaţi ce am cumpărat, în culorile Argentinei, pentru copilul meu", a spus el jurnaliştilor care i-au cerut detalii despre motivele şederii sale în capitală. "Vom juca împotriva Argentinei", a spus el, înainte de a-şi dezvălui identitatea. Lângă el, un bărbat care s-a prezentat ca medicul echipei s-a alăturat discuţiei. "Este Dumnezeul fotbalului", a spus el.