Federaţia Argentiniană de Fotbal nu a oferit nicio explicaţie clară, deşi antrenorul Lionel Scaloni a sugerat că programul a fost finalizat târziu şi că la momentul respectiv erau disponibile puţine echipe.

„Confirmarea lui Messi [de a juca acest ultim meci] a venit târziu, iar întâlnirile au fost organizate în ultimul moment”, confirmă Mariano Dayan, directorul cotidianului sportiv Olé, care admite că ar putea exista şi o dimensiune economică a acestei alegeri.

Leo Messi, ultimul meci la echipa națională a Argentinei!

Cu toate acestea, sărbătoarea va fi uriaşă. „Va fi un meci foarte emoţionant pentru toată lumea, inclusiv pentru Leo. Va fi o zi de neuitat”, a transmis selecţionerul Lionel Scaloni, potrivit News.ro.

Cele aproximativ 70.000 de bilete puse în vânzare publicului pe 24 septembrie s-au epuizat în 90 de minute.

Cei care nu au putut obţine un bilet vor urmări meciul de acasă sau vor plăti pentru intrarea în zona fanilor amenajată pentru această ocazie lângă Stadionul Monumental.

Meciul va marca sfârşitul carierei de 21 de ani a lui Messi la echipa naţională. De la debutul său în 2005, atacantul a acumulat recorduri pentru goluri, pase decisive, apariţii, funcţia de căpitan şi victorii, pe lângă faptul că a jucat în şase Cupe Mondiale şi a câştigat titluri atât cu echipele naţionale de tineret, cât şi cu cele de seniori. Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) înregistrează 207 meciuri, 125 de goluri şi 68 de pase decisive în perioada petrecută la Argentina.

AFA pregăteşte un omagiu care va include membri ai lotului campion şi alte figuri cheie ale echipei naţionale.

Ángel Di María şi-a confirmat prezenţa la omagiu, deşi nu va participa la meci deoarece va juca pentru Rosario Central împotriva lui Banfield în prealabil. Nicolás Otamendi a fost, de asemenea, menţionat ca un posibil participant.

Messi nu a fost inclus iniţial în lot. În cele din urmă, el a decis să participe la unul dintre meciurii.