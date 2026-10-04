O „găinărie“ fotbalistică! Așa poate fi descris „proiectul“ Federației Argentiniene de Fotbal (AFA) din ultima perioadă, în ceea ce privește programul primei reprezentative. Doar că acum totul s-a întors împotriva sud-americanilor, precum un bumerang!

În acest an, șefii forului de la Buenos Aires au dezvoltat un obicei ciudat: programarea unor partide test împotriva unor naționale africane de duzină. În martie, cu „greii“ Messi și Lautaro Martinez în lot, Argentina a întâlnit Mauritania (locul 113 în clasamentul FIFA) și Zambia (locul 90 FIFA). Primul meci a fost câștigat cu 2-1, al doilea cu 5-0.

La vremea respectivă, nu s-a scris despre motivul programării unor astfel de partide. Acum însă, un scandal monstru a scos totul la iveală și a devenit subiect pentru „Gazzetta dello Sport“.

Jucătorii de la Burkina Faso au refuzat amicalul cu Argentina!

În fereastra actuală,, care e rezervată partidelor echipelor naționale, Argentina n-are niciun meci oficial. Drept urmare, federația a programat trei amicale:

*1 octombrie: Argentina – Bolivia (4-0)

*4 octombrie: Argentina – Burkina Faso (7-0)

*7 octombrie: Argentina – Benin

S-a păstrat, așadar, trendul întâlnirilor cu niște formații africane de mâna a patra. „Gazzetta dello Sport“ a aflat motivul: aceste amicale sunt aranjate de o firmă din Columbia. Care împarte veniturile cu Federația Argentiniană de Fotbal. Adversarii din Africa nu încasează niciun ban! Jucătorii sunt trimiși cu zboruri low-cost în Argentina, cu câteva ore înainte de meci, beneficiază de o noapte de cazare, după care intră pe teren și devin „carne de tun“ pentru vicecampioana mondială!

Doar că, ieri, jucătorii de la Burkina Faso au refuzat acest scenariu fix din motive financiare. Și au refuzat deplasarea la Buenos Aires! În disperare de cauză, Federația din Burkina Faso a recurs la o măsură incredibilă! A anulat amicalul pe care reprezentativa U23 ar fi trebuit să-l joace cu Mali U23 și i-a suit pe fotbaliștii de la U23 în avionul care s-a dus la Casablanca (Maroc), iar de acolo la Buenos Aires.

Burkina Faso U23 a ajuns în Argentina cu întârziere, cu doar câteva ore înainte de meci și, firește, partida s-a transformat într-un fiasco. Argentina, cu nume sonore precum Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Alexis Mac Allister și Enzo Fernandez în primul 11, s-a impus cu 7-0 (Lautaro Martinez 4, Diallo 8-autogol, Prestianni 12, Paz 35, Alvarez 36, Mastantuono 57, Simeone 90+3).

Urmează meciul de retragere al lui Messi

Acest fiasco, cu Burkina Faso U23, s-a disputat sub ochii lui Lionel Messi, care se pregătește de meciul său de retragere. Peste trei zile, la Buenos Aires, se va juca amicalul Argentina – Benin, în care Leo va îmbrăca pentru ultima oară tricoul „pumelor“.