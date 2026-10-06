Specialiștii au decis! Ce șanse are România să se califice la EURO 2028 după dezastrul din Nations League

Ce face Dani Olmo cu 2% din salariul său: ”Nu vorbește despre asta public”

Culisele rămânerii lui Hagi la națională: precedentul care îl face să vadă luminița de la capătul tunelului

Lionel Messi este, fără doar și poate, unul dintre cei mai mare fotbaliști din toate timpurile. Campion mondial cu Argentina în 2022, atacantul este pregătit de „ultimul dans” la echipa națională.

Omagiu adus lui Lionel Messi înainte de ultimul său meci la națională

În Rosario, oraşul în care s-a născut şi a crescut Lionel Messi, a fost dezvelit un tricou gigantic al echipei naţionale a Argentinei în semn de omagiu adus legendei Albiceleste.

Având o înălţime de 30 de metri, pe acesta scrie „Gracias” (Mulţumesc) şi numărul 10, purtat de căpitanul argentinian de-a lungul ilustrei sale cariere internaţionale.

Messi va juca ultimul său meci pentru echipa naţională marţi, împotriva echipei Beninului, pe stadionul Monumental din Buenos Aires.

„Mulţumim, căpitane. Ne-ai dat totul. Ne-ai făcut să credem din nou, să visăm la imposibil şi ne-ai oferit momente de neuitat care vor rămâne cu noi pentru tot restul vieţii noastre”, se arată în mesajul care însoţeşte tricoul.

La Rosario, ca în toată Argentina, omagiile curg înaintea acestui ultim meci în naţionala Argentinei, un eveniment considerat istoric.

News.ro.