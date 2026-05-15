Fostul acționar dinamovist anunță un dezastru pentru firmele românești: „O fac din prostie!”

Fostul acționar al lui Dinamo și-a exprimat nemulțumirea față de deciziile luate la nivel guvernamental, atrăgând atenția asupra dificultăților pe care le întâmpină antreprenorii. Retras din lumea fotbalului, Borcea se concentrează în prezent pe piața gazului lichefiat, domeniu în care a alocat resurse financiare importante.

Omul de afaceri în vârstă de 56 de ani a transmis că legislația imprevizibilă îi periclitează direct afacerile. „Pe mine mă interesează politica din punctul de vedere al omului de afaceri. Adică partidele care guvernează să aibă ceva predictibil. Ne omoară pe noi, cei cu capitalul românesc și firmele din România. Eu am băgat în ultimii 5 ani 35 de milioane de euro în producție”, a explicat Borcea în cadrul unui podcast.

Acesta a menționat că modificările frecvente ale Codului Fiscal i-au dat peste cap planurile, punând în antiteză situația din România cu stabilitatea țărilor vecine.

„Mi-am făcut anumite bugete și anumite calcule. S-au schimbat de trei ori. Nu există nicăieri în lume să schimbi codul fiscal în ultimii trei ani. O fac din prostie. Bulgarii sunt stabili, au trecut și la euro, au deficit de 2 sau 3. Nu s-a schimbat fiscalitatea în Bulgaria. De ce trebuie să fie cea mai mare rată a inflației în România?”, a adăugat el.