Fostul acționar dinamovist anunță un dezastru pentru firmele românești: „O fac din prostie!”

Cristi Borcea critică dur instabilitatea fiscală din țară. Fostul oficial dinamovist anticipează închiderea a numeroase afaceri, după ce a investit zeci de milioane de euro.

Fostul acționar al lui Dinamo și-a exprimat nemulțumirea față de deciziile luate la nivel guvernamental, atrăgând atenția asupra dificultăților pe care le întâmpină antreprenorii. Retras din lumea fotbalului, Borcea se concentrează în prezent pe piața gazului lichefiat, domeniu în care a alocat resurse financiare importante.

Omul de afaceri în vârstă de 56 de ani a transmis că legislația imprevizibilă îi periclitează direct afacerile. „Pe mine mă interesează politica din punctul de vedere al omului de afaceri. Adică partidele care guvernează să aibă ceva predictibil. Ne omoară pe noi, cei cu capitalul românesc și firmele din România. Eu am băgat în ultimii 5 ani 35 de milioane de euro în producție”, a explicat Borcea în cadrul unui podcast.

Acesta a menționat că modificările frecvente ale Codului Fiscal i-au dat peste cap planurile, punând în antiteză situația din România cu stabilitatea țărilor vecine.

„Mi-am făcut anumite bugete și anumite calcule. S-au schimbat de trei ori. Nu există nicăieri în lume să schimbi codul fiscal în ultimii trei ani. O fac din prostie. Bulgarii sunt stabili, au trecut și la euro, au deficit de 2 sau 3. Nu s-a schimbat fiscalitatea în Bulgaria. De ce trebuie să fie cea mai mare rată a inflației în România?”, a adăugat el.

Previziuni sumbre pentru economia națională

Potrivit fostului oficial din Ștefan cel Mare, a doua jumătate a anului va aduce un val de falimente, atât pentru investitorii autohtoni, cât și pentru companiile externe. Lipsa de predictibilitate și inflația ridicată sunt principalele probleme pe care le-a identificat pe piață.

„Să vezi din august-septembrie câte firme românești o să se închidă. Eu vorbesc și în agricultură, și în toate domeniile. Să vezi câte firme străine o să plece din România și o să închidă. S-au perindat toate partidele pe la Guvern. S-a ținut cineva de promisiune? Eu mă uit ca om de afaceri, nu mă interesează culoarea politică”, a mai zis Cristi Borcea.

Cristi Borcea, l-a făcut praf pe Nicolescu după decizia lui Dinamo: „Ești nebun? Se răsucesc în mormânt!”
