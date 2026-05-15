La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova ocupă primul loc în clasament, cu 46 de puncte, fiind urmată de „U” Cluj, cu 45.

Podiumul este completat de CFR Cluj, cu 41 de puncte, în timp ce Dinamo București se află pe locul 4. Clasamentul este completat de Rapid București și FC Argeș.

Florin Răducioiu merge pe mâna Craiovei: „Am sânge de oltean”

Prezent la evenimentul Super Chess Classic, Răducioiu a vorbit despre asemănările dintre șah și fotbal, apoi și-a anunțat favorita la câștigarea campionatului.

„Cred că șahul are multe lucruri în comun cu fotbalul. Trebuie să fii atent la orice mișcare, pentru că orice faci are o consecință. Cine face cele mai puține greșeli, câștigă. Lucru valabil și în fotbal. Campionatul nostru este unul foarte frumos, interesant, poate mai echilibrat ca niciodată.

Eu am o favorită, o conexiune parentală dacă pot să spun așa, pentru că am sânge de oltean. Așa că țin cu Craiova. Sigur că poate câștiga ambele trofee, dar și Universitatea Cluj este o echipă în foarte mare formă. Însă chiar dacă au fost perioade în care nu a fost într-o formă foarte bună, aș spune că Universitatea Craiova este cea mai bună echipă.

Însă în fotbal rezultatele contează, dacă vor câștiga titlul înseamnă că sunt cei mai buni”, a declarat fostul mare internațional.

Universitatea Craiova a făcut deja primul pas spre event după ce a câștigat Cupa României în fața Universității Cluj, la loviturile de departajare.

Cele două formații se vor întâlni din nou duminică, 17 mai, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-un meci care poate decide campioana României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.