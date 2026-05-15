Marcel Popescu: „Setea de a vedea Craiova campioană este pe deplin justificată"

Ionut Stoica
Universitatea Craiova a cucerit Cupa României, după 6-5 la loviturile de departajare în fața celor de la „U” Cluj, într-o finală tensionată disputată la Sibiu și transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

După 120 de minute fără gol, eroul oltenilor a fost Laurențiu Popescu, portarul care a apărat penalty-ul decisiv executat de Iulian Cristea și a adus al optulea trofeu al Cupei în Bănie.

Succesul din Cupă a reaprins entuziasmul în jurul echipei pregătite de Mirel Rădoi, iar acum Universitatea Craiova visează serios la event. Duminică, oltenii primesc vizita celor de la „U” Cluj pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-un meci care poate decide titlul din SuperLiga.

Marcel Popescu: „Craiova poate redeveni un mare club”

Marcel Popescu, fostul președinte al Universității Craiova și arhitectul ultimei echipe campioane din Bănie, a vorbit despre importanța unui posibil titlu pentru clubul oltean.

Fostul oficial consideră că un eventual event ar putea șterge dezamăgirile din ultimii ani și ar readuce Craiova în elita fotbalului românesc.

„Setea de a vedea Craiova campioană este pe deplin justificată. Sper să se și materializeze. Universitatea Craiova poate să redevină, prin cucerirea titlului de campioană, un mare club, să șteargă praful de pe istorie și să iasă din zona de mediocritate a performanței.

Pentru că a fi campion este ceva deosebit, care te nobilează și te consacră în același timp”, a spus Marcel Popescu pentru Sport.ro.

Se anunță atmosferă incendiară în Bănie

Finalul sezonului se anunță unul dramatic în SuperLiga. După duelul din finala Cupei României, Universitatea Craiova și „U” Cluj se vor întâlni din nou duminică, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-un meci decisiv în lupta pentru titlu.

Interesul suporterilor este uriaș. Cele aproape 31.000 de bilete disponibile pentru partida din Bănie au fost epuizate rapid, iar aproximativ 5% dintre tichete au fost rezervate fanilor clujeni, conform regulamentului.

Universitatea Craiova ocupă primul loc în SuperLiga înaintea duelului direct cu „U” Cluj și speră să încheie sezonul cu primul titlu de campioană după o așteptare de peste trei decenii.

