Lewandowski e convins: „Trofeul FIFA e mai important decât Balonul de Aur!” Ce a spus despre faptul că Messi nu l-a votat 

Atacantul lui Bayern Munchen nu a mai ratat de această dată trofeul individual pentru „Cel mai bun fotbalist” din 2021, după ce, la gala Balonul de Aur, a ieșit pe a doua poziție în clasamentul preferințelor jurnaliștilor din toată lumea. Messi a câștigat mult râvnitul trofeu, pentru a șaptea oară în carieră, fiind și fotbalistul cu cele mai multe astfel de distincții, însă Lewandowski a tranșat disputa.

Robert Lewandowski: „Trofeul oferit de FIFA este mai important!”



Într-un interviu acordat presei din Polonia atacantul a vorbit despre trofeul pe care l-a câștigat pe 17 ianuarie, dezvăluind că, în opinia lui, trofeul acordat de FIFA este mult mai valoros decât Balonul de Aur.

„M-am gândit în ultimul timp și am ajuns la concluzia că trofeul FIFA este mai important. La Balonul de Aur votează doar jurnaliștii și nu există o verificare clară. În schimb, la trofeul FIFA votează profesioniști din fotbal și din presă.

Căpitanii și selecționerii fiecărei naționale pot evalua într-un mod mai realist și mai obiectiv prestațiile noastre, pentru că ei știu cât sacrificăm în fiecare meci, cu fiecare record, fiecare accidentare. Probabil că în clasamentul popularității, Balonul de Aur este poziționat mai bine, dar recunoștința primită atunci când am câștigat trofeul The Best mi-a dat motive de mândrie, pentru că știu cât de mult am muncit în acești ani”, a declarat Lewandowski, citat de Marca.

Cum a comentat alegerile lui Leo Messi la „The Best”



Deși după gala Balonul de Aur, Leo Messi își exprima regretul pentru faptul că Robert Lewandowski nu a cucerit trofeul pentru anul 2020, atunci când a câștigat absolut toate trofeele posibile alături de Bayern, însă decernarea a fost suspendată din cauza pandemiei, argentinianul a surprins pe toată lumea, când au apărut voturile la „The Best”. Atacantul polonez nu s-a aflat în primele alegeri ale căpitanuluia argentinei, care i-a preferat pe Neymar, Mbappe și Benzema în detrimentul său.

Lewandowski, în schimb, l-a votat pe Leo Messi. Întrebat despre alegerile jucătorului de la Paris Saint-Germain, polonezul a oferit un răspuns tranșant.

„Eu l-am votat pentru că apreciez ce a făcut în acest an și înainte. Messi spunea că m-ar alege pentru Balonul de Aur, i s-a schimbat părerea mai târziu? Nu știu. Nu am de ce să mă plâng, el a luat decizia aceea și aia e. Oricum, am câștigat trofeul, așa că a fost mai ușor să accept asta”, a adăugat polonezul.

Declarațiile lui Messi de la gala „Balonul de Aur”



„Este incredibil să mă aflu din nou aici. În urmă cu doi ani am spus că sunt ultimii mei ani, iar acum sunt aici iar. Sunt extrem de fericit, iluzionat și cu dorință să mă lupt pentru noi provocări.

Nu știu cât timp îmi mai rămâne, dar sper să mai fie mult. Vreau să le mulțumesc colegilor de la Barcelona și de la Paris, și în special naționalei Argentinei. Aveam senzația că îmi lipsește ceva cu Argentina și anul acesta am putut să îl obțin, mare parte din acest trofeu este datorat realizării de la Copa America.

Aici este soția mea, sunt copiii mei, părinții. Este o mare onoare să mă lupt cu Robert (n.r Lewandowski). Anul trecut erai câștigător și cred că France Football ar fi trebuit să îți dea trofeul!”, a spus Messi.