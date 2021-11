BALONUL DE AUR 2021 | „Nu știu cât timp îmi mai rămâne!” Prima declarație a lui Messi după al șaptelea Balon de Aur! Mesaj pentru Lewandowski

Argentinianul a ieșit pe primul loc în clasamentul celui mai râvnit trofeu la nivel individual, trecându-și în palmares al șaptelea astfel de premiu. În momentul decernării, Messi a avut un discurs în care a vorbit despre premiul obținut și a avut un mesaj și pentru 'rivalul' Robert Lewandowski, clasat pe poziția a doua.

„Este incredibil să mă aflu din nou aici. În urmă cu doi ani am spus că sunt ultimii mei ani, iar acum sunt aici iar. Sunt extrem de fericit, iluzionat și cu dorință să mă lupt pentru noi provocări.

Nu știu cât timp îmi mai rămâne, dar sper să mai fie mult. Vreau să le mulțumesc colegilor de la Barcelona și de la Paris, și în special naționalei Argentinei. Aveam senzația că îmi lipsește ceva cu Argentina și anul acesta am putut să îl obțin, mare parte din acest trofeu este datorat realizării de la Copa America.

Aici este soția mea, sunt copiii mei, părințoo. Este o mare onoare să mă lupt cu Robert (n.r Lewandowski). Anul trecut erai câștigător și cred că France Football ar fi trebuit să îți dea trofeul!”, a spus Messi.

When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR