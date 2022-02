Nu e Lewandowski! Brazilianul Ronaldo știe cine este cel mai bun atacant din lume

Considerat unul dintre cei mai mari atacanţi din istoria fotbalului, Ronaldo Luis Nazario de Lima a acordat un interviu pentru "Bobo Tv", canalul Twitch al fostului internaţional italian Christian Vieri.

Brazilianul Ronaldo consideră că Benzema este cel mai bun atacant din lume

"Nu este nicio îndoială, Benzema este cel mai bun atacant. Lewandowski este foarte aproape. Erling Haaland va fi foarte bun, poate chiar numărul unu, dar nu are tehnica primilor doi", a declarat "Il Fenomeno".

Ronaldo a ţinut să-i salute pe legendarii Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi: "Messi este extraordinar, are putere, viteză şi forţă fizică. Are o sete de goluri, în plus face ce trebuie în afara terenului, la fel ca toţi jucătorii din această generaţie, spre deosebire de noi. Dacă noi am fi avut mintea lui Messi sau Cristiano Ronaldo, am fi putut marca de două ori mai multe goluri".

Fostul jucător al lui Real şi Inter Milano a amintit şi de un alt atacant, despre care crede că ar putea să le facă în curând concurenţă favoriţilor săi: "Kylian Mbappe este foarte bun, are această viteză şi acest sânge rece în faţa porţii care îl vor face să fie numărul unu".

Agerpres.