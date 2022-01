Reacția lui Lewandowski atunci când a fost întrebat despre decizia lui Messi de a nu-l vota la gala 'The Best': „Poate doar așa să-l fi enervat!”

Robert Lewandowski a fost numit 'The Best FIFA Player of the Year', luându-le fața lui Lionel Messi și Mohamed Salah, finaliști și ei. Atacantul lui Bayern a câștigat, de această dată, lupta cu argentinianul, după ce Messi a câștigat Balonul de Aur.

Robert Lewandowski, ales de Ronaldo, dar nu și de Lionel Messi



În cadrul galei, au fost invitați să voteze selecționerii naționalelor, dar și căpitanii. Printre ei s-au aflat și românii Mirel Rădoi și Vlad Chiricheș, care au avut și ei alegeri surprinzătoare, dar marea surpriză a făcut-o Leo Messi.

După ce la gala Balonul de Aur 2021 declara că Lewandowski merită și el un trofeu, pentru anul 2020, când a câștigat toate trofeele posibile cu Bayern, căpitanul naționalei Argentinei nu l-a inclus pe golgheterul bavarezilor în alegerile sale. Messi a optat pentru coechipierii săi pe primele două poziții, Neymar și Mbappe, urmați de Karim Benzema.

De cealaltă parte, polonezul l-a ales pe prima poziție pe Jorginho, iar pe următoarele două locuri i-a pus pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

Reacția polonezului: „Poate doar așa să îl fi enervat!”



Întrebat despre alegerile făcute de fostul jucător al Barcelonei, neincluzându-l în topul său, Robert Lewandowski a oferit un răspuns sincer.

„Cuvintele de la Balonul de Aur au fost frumoase din partea lui. În ceea ce privește decizia lui, trebuie întrebat el. Nu am făcut nimic greșit ca să fie supărat pe mine, cu excepția lucrurilor sportive. A fost alegerea lui, iar eu trebuie să respect asta”, a declarat Lewandowski conform Goal.

Gestul de respect al lui Messi față de Lewandowski



Deși nu l-a ales pe Lewandowski în topul său, spaniolii de la Marca au remarcat că argentinianul a făcut un gest frumos pentru atacantul polonez. Deși a fost informat că nu va fi el câștigătorul trofeului, Leo Messi a 'participat' la gala virtuală, desfășurată la Zurich.

Ce gest de respect pentru adversarul său, Messi s-a conectat pe iPad-ul său și a stat online aproape o oră pentru a urmări ceremonia. De asemenea, s-a remarcat și zâmbetul său sincer din momentul în care Lewandowski a fost anunțat drept câștigător.

Argentinianul s-a remarcat la gală și prin faptul că a ales să apară îmbrăcat în haine casual, atunci când a fost anunțată echipa ideală, deși ceilalți jucători incluși în 'cel mai bun prim 11' erau toți îmbrăcați la costum.