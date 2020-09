Le-au disparut trofeele! Anunt incredibil al Federatiei: si-au dat seama ca cele mai importante Cupe au fost furate

Federatia Egipteana de Fotbal (EFA) a anuntat in acest weekend pierderea mai multor trofee, inclusiv a celor din Cupa Africii, castigata de sapte ori de echipa "faraonilor".

O ancheta a fost deschisa cu privire la aceste disparitii, descoperite chiar in timpul lucrarilor de renovare de la sediul Federatiei. Principala ipoteza ar fi cea a unui posibil furt comis in timpul loviturii de stat din iulie 2013, atunci

cand cladirea federala a fost jefuita si incendiata. Lucrurile pica intr-un moment foarte prost, avand in vedere ca egiptenii aveau in proiect sa creeze cel mai de succes muzeu de fotbal din Africa.

Purtatorul de cuvant al Federatiei, Osama Ismail a declarat: "Vom afla daca aceste trofee s-au pierdut in 2013. De asemenea, am pierdut si o serie de documente ale asociatiei din ultimele decenii."

Intr-un mesaj publicat pe Twitter, Confederatia Africana (CAF), cu sediul tot in Egipt, la Cairo, a transmis un mesaj de sustinere: "Usile noastre sunt deschise, iar Federatia Egipteana poate conta pe sprijinul nostru in cautarea acestor amintiri nepretuite."

Egiptul e cea mai de succes echipa din Africa. 7 trofee continentale detine nationala a carei vedeta este Mohamed Salah. La Campionatul Mondial din 2018, Egiptul nu a reusit sa obtina niciun punct intr-o grupa cu Uruguay, Rusia si Arabia Saudita.

Tweet Egipt Citeste si: