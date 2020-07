ANUNT OFICIAL! Federatia a stabilit stadioanele pe care Romania va juca impotriva Irlandei de Nord si Austriei

Liga Natiunilor revine pe 4 septembrie, iar Romania isi incepe traseul contra Irlandei de Nord.

Federatia Romana de Fotbal a anuntat astazi, prin intermediul site-ului oficial, locurile de disputare pentru partidele cu Irlanda de Nord si Austria contand pentru Liga Natiunilor. Din grupa Romaniei mai face parte si Norvegia.

Meciul contra Irlandei de Nord se va disputa pe Arena Nationala in data de 4 septembrie, vineri, de la ora 21:45, in timp ce partida de acasa cu Austria va avea loc pe 14 octombrie, miercuri, tot de la 21:45. Austriecii vor fi gazduiti pe arena Ilie Oana, din Ploiesti.

In intervalul dintre cele doua partide disputate pe teren propriu, Romania va juca in deplasare contra Austriei pe 7 septembrie, dar si in Norvegia, in data de 11 octombrie.

Ultimele partide vor fi meciul de acasa contra nationalei lui Haaland, pe 15 noiembrie si cel din Irlanda de Nord, din data de 18 noiembrie.

UEFA urmeaza sa valideze optiunile FRF pentru stadioanele pe care se vor juca partidele din toamna.

Federatia a anuntat ca o sa stabileasca pana la finalul lunii si stadionul pe care va fi disputat ultimul meci de pe teren propriu, cel cu Norvegia.