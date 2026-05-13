Triumful în competiția KO ar fi o performanță istorică pentru toată branșa antrenorilor români. Pentru asta, trupa lui Chivu trebuie să treacă de formația lazială, antrenată de Maurizio Sarri, astăzi, de la 22:00 (VOYO), pe Stadio Olimpico din Roma.

Casele de pariuri merg pe mâna interiștilor, oferindu-le o cotă la victoria în timp regulamentar de 1.73. Lazio pleacă cu șansa a doua și are o cotă de 5.50 la victorie în timp regulamentar.

*Inter câștigă în prelungiri - 9.50

*Lazio câștigă în prelungiri - 12.00

*Inter câștigă la loviturile de departajare- 11.00

*Lazio câștigă la loviturile de departajare - 12.00

În Serie A, Inter este deja campioană, în timp ce Lazio ocupă poziția a 9-a, cu șanse minime să mai ajungă pe un loc de Europa. Așadar, „colacul de salvare“ pentru “bianco-celesti”, de a fi în cupele europene sezonul viitor, a rămas Cupa Italiei.

Echipe probabile

Lazio: Motta - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Basic, Patric, K. Taylor - Isaksen, Noslin, Zaccagni Antrenor: Maurizio Sarri

Inter: J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, L. Martinez Antrenor: Cristian Chivu

În ultimele 10 confruntări directe, Inter o conduce cu 7-1 pe Lazio.

Cristi Chivu are 2-0 la meciurile directe cu Maurizio Sarri.

În campionat, Inter a câștigat ambele partide cu 2-0 respectiv 3-0.

Marco Guida va conduce meciul din această seară, arbitru care acordă 4,26 cartonașe galbene în medie pe meci, și 0,24 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Pauză sau final X