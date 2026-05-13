Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, poate fi urmărită LIVE pe VOYO, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00. Pe site-ul Sport.ro poți vedea tot ce mișcă de la Roma, dar și cele mai importante faze ale meciului de pe Stadio Olimpico.

”Eventul” l-ar putea aduce pe Cristi Chivu pe o listă selectă a antrenorilor care se pot lăuda cu ”dubla” în Italia, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

Stadionul va fi arhiplin la ora meciului. Toate biletele au fost vândute încă de acum două zile și, așa cum Sport.ro a relatat, nu se mai găsesc tichete nici măcar pe platformele de reselling, unde prețurile pot fi de două sau chiar trei ori mai mari.

”Chivu? Unul dintre noi”

Peste 20.000 de fani ai lui Inter de la Milano și-au anunțat prezența la Roma. Mulți dintre aceștia au venit încă de dimineață, pentru a admira destinațiile turistice din ”Cetatea eternă”.

”Chivu? Simte ca un interist, are spirit”, ne spun fanii despre cel pe care-l consideră ”unul dintre ei”. Pe lângă performanțele obținute ca jucător, acesta și-a început și cariera de antrenor tot în ”curtea” clubului de pe ”Meazza”.

A preluat, treptat, toate grupele de juniori ale clubului înainte să primească propunerea de a antrena Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare. Când a sunat clubul său de suflet, n-a stat pe gânduri. A acceptat și, așa cum putem vedea, nu a dezamăgit.

Următoarea oprire: Champions League!

”Scudetto e ușor pentru această echipă. Suntem curioși ce va fi în Champions”, mai spun suporterii, care pun accentul și pe o reconstrucție în perioada următoare, deoarece mulți jucători importanți se apropie de finalul carierei.

Ce-i drept, dacă ne uităm pe lista jucătorilor trecuți de 32 de ani, găsim nume precum Hakan Calhanoglu, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, Yann Sommer sau Francesco Acerbi, adică fotbaliști importanți pentru istoria recentă a clubului.